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    首頁 > 國際

    美以對伊朗戰爭升級 大學恐成為新前線

    2026/04/01 09:48 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國與以色列對伊朗戰爭有升級跡象，伊朗多所大學和科研中心都遭到攻擊。圖為伊朗科技大學遭到攻擊。（擷自X@jacksonhinkle）

    美國與以色列對伊朗戰爭有升級跡象，伊朗多所大學和科研中心都遭到攻擊。圖為伊朗科技大學遭到攻擊。（擷自X@jacksonhinkle）

    近日美國與以色列對伊朗戰爭有升級跡象，伊朗多所大學和科研中心都遭到攻擊，而伊朗也威脅將攻擊中東地區與美國和以色列有關的大學，讓人們擔憂學術機構正成為伊朗戰爭新前線。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗科學部表示，自伊朗戰爭爆發後至少有21所大學在攻擊中受損，學者本身也成為攻擊目標。

    1部拍攝於3月28日的影片顯示，伊朗科技大學的1座研究中心已化為廢墟，扭曲的金屬、磚塊和碎片散落在現場。

    該大學指出，美以空襲造成損失，但沒有人員傷亡，並譴責美以攻擊學術機構違反國際法。

    以色列軍方聲稱，3月30日對包括伊朗伊斯蘭革命衛隊附屬的伊瑪目霍森大學（Imam Hossein University）在內的一些大學校園內的軍事基礎設施發動襲擊，並指控這些設施被用於武器研發。

    伊朗伊斯蘭革命衛隊說，為報復伊朗學術機構遭受攻擊，將攻擊中東地區與美國和以色列有關的大學。

    伊朗這項威脅已受到重視。黎巴嫩貝魯特美國大學3月30日表示，出於謹慎將完全遠距授課2日。黎巴嫩美國大學也宣布轉為線上教學，防止該地區的教育機構面臨廣泛威脅。

    彭博經濟研究中東地區負責人埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）警告，伊朗如果想的話，完全可以打擊波灣地區的美國大學。但她也指出，伊朗這麼做很可能會徹底抹殺國際社會對該國僅存的同情。

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