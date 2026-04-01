中東戰火有望平息？ 川普4/2早上9點發表全美演說

白宮新聞秘書李威特表示，川普將會在美東時間4月1日晚間9點針對伊朗問題發表全國演說。（彭博）

美國總統川普3月31日表示，美國可能在兩到三週內結束對伊朗的軍事行動，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普會在美東時間4月1日晚間9點（台灣時間4/2上午9點）發表全國演說。

綜合外媒報導，川普3月31日在白宮橢圓形辦公室表示，「我們很快就要離開了」，強調美國可能會在兩、三週內結束與伊朗的衝突，這也是川普迄今最為明確的表態。川普提到，伊朗新執政權更容易溝通，所以伊朗無須與美國達成協議，美國就會撤軍。川普強調：「當我們覺得他們長期處於石器時代，無法研製出核武器時，我們就會離開。無論我們是否達成協議，都無關緊要。」

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川普也暗示，當美國撤離後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）問題將會留給其他國家處理，「如果法國或其他國家想獲取石油或天然氣，他們會穿過荷姆茲海峽，他們會直接過去然後自己解決。我認為這實際上會非常安全，這與我們無關」。

李威特指出，川普將發表全國演說，針對「伊朗的最新重要情況」進行概述。

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