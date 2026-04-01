油價上漲吃不消 《路透》：三分之二美國人希望快停戰

路透與益普索民調顯示，約三分之二的美國人認為，美國應儘快結束在伊朗的戰爭，即使無法完成川普政府設定的目標也應該盡快從衝突中抽身。圖為美軍航空母艦林肯號。（法新社）

中東戰火尚未平息，路透與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，約三分之二的美國人認為，美國應儘快結束在伊朗的戰爭，即使無法完成川普政府設定的目標也應該盡快從衝突中抽身。

根據《路透》報導，這項民調於3月27日至29日針對美國1021名美國成年人進行調查，結果顯示，約66%的受訪者認為即便無法完成川普政府設定的目標，美國也應該盡快結束戰爭，另有27%受訪認為，即使衝突長期持續，美國也應該致力於達成所有在伊朗的目標，另外有6%受訪者未作答。

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另外，有60%受訪者不支持美國對伊朗的軍事打擊，有35%表示支持。至於對油價上升的未來期望，約有66％受訪者未來一年油價將進一步上漲，其中包括40%的受訪共和黨人。超過50％的受訪者認為，這場衝突將對他們的個人財務狀況產生負面影響，其中包括39%的受訪共和黨人。

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