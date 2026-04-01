報復高層遇刺！伊朗革命衛隊揚言攻擊蘋果與Google等18家美企

伊朗革命衛隊警告，若再有伊朗領袖在「針對性暗殺」中喪生，將把蘋果、Google與Meta等美國頂尖科技公司列為攻擊目標。（法新社檔案照）

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）3月31日警告，如果再有伊朗領袖在「針對性暗殺」中喪生，將把蘋果（Apple）、Google與Meta等美國頂尖科技公司列為攻擊目標。

法新社報導，革命衛隊在一份聲明中列出18家據稱參與暗殺官員的科技公司名單，強調「這些公司從4月1日週三德黑蘭時間晚間8時（格林威治標準時間16時30分）起，應預期其相關單位將因伊朗境內的每起暗殺事件而遭到摧毀。」

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聲明還說：「我們建議這些機構的員工立即離開工作場所，以保全性命。」

這項威脅發布之際，美國總統川普表示，他正在進行旨在結束衝突的外交努力，同時也威脅要擴大美國和以色列對伊朗的軍事行動。

革命衛隊的聲明指出，美國政府與科技巨擘「無視我們一再警告必須停止」針對伊朗高層官員的行動，並指控這些科技公司是「設計與追蹤暗殺目標的主要元素」。

聲明稱，因此這18家公司——包括英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）與甲骨文（Oracle），以及電動車製造商特斯拉（Tesla）、數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir）與晶片巨頭輝達（Nvidia）——面臨報復風險。

聲明指出：「積極參與恐怖計畫的公司，將因每起針對性暗殺而面臨對等行動。」

革命衛隊並未具體說明行動將在哪裡發生，但「我們也建議該地區所有國家，居住在這些恐怖分子公司周邊的居民，離開其方圓1公里內的所在位置，並轉移到安全的地方。」

3月初，亞馬遜（Amazon）通報，該公司位於阿拉伯聯合大公國的兩座資料中心遭到無人機「直接打擊」，另1座位於巴林的資料中心，則因附近的攻擊而受損。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）於2月28日開戰首日便陣亡，美國與以色列正試圖消滅伊朗領導層的整個梯隊。

握有實權的最高安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）以及許多其他重要人物，也已紛紛遇害。

以色列與美國表示，他們藉由擊斃高層官員對伊朗造成重大打擊，但部分分析人士指出，德黑蘭正展現韌性與從挫折中恢復的能力。

伊朗軍方3月31日聲稱，為了報復對伊朗基礎設施的攻擊，其無人機打擊以色列境內關鍵的「通訊、電信與工業中心」，包括靠近主要國際機場的工業巨頭西門子（Siemens）中心，以及位於海法（Haifa）的AT&T中心。但以色列尚未證實這些目標遇襲。

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