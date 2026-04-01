伊朗革命衛隊：再有領袖遇刺　將攻擊輝達等美企

伊朗革命衛隊今天表示，若再有伊朗領導人在「針對性暗殺行動」中喪命，將鎖定美國大型科技公司為攻擊目標，包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）與Meta等。

法新社報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）發表聲明表示：「從德黑蘭時間4月1日星期三下午8時起，這些公司應該預料到，只要伊朗境內每發生一起暗殺事件，他們的相關部門將遭摧毀。」這份聲明列出18家企業的名單，指控這些公司涉及官員遇害事件。

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聲明補充說：「我們建議這些機構的員工為了自身安全，立即離開他們的工作場所。」

在伊朗革命衛隊發出這番威脅之際，美國總統川普表示，他正在展開外交行動，力圖結束這場衝突，同時揚言將加強美國與以色列針對伊朗的攻勢。

伊朗革命衛隊在聲明中指出，美國政府與科技巨擘「無視我們一再發出的警告，強調必須停止針對伊朗高層官員的行動」，並指控這些科技公司是「設計與追蹤暗殺目標的主要策畫者」。

聲明指出，因此，這18家公司可能面臨報復，其中包括谷歌（Google）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、電動車公司特斯拉（Tesla）、分析公司帕蘭泰爾（Palantir）、思科（Cisco）、惠普（HP）、國際商業機器公司（IBM）、戴爾（Dell）、摩根大通（JPMorgan）、奇異（GE）、Spire Solution、G42與波音（Boiing）。

伊朗革命衛隊說：「積極參與恐怖計畫的公司，只要每發生一次針對性暗殺行動，就將面臨相應的行動。」

伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）在2月28日戰爭爆發首日遭擊斃，美國與以色列試圖剷除伊朗領導階層。

伊朗具影響力的安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）以及許多其他重要人物也遇害。

以色列與美國表示，他們透過擊斃高層官員對伊朗造成重大打擊，但部分分析人士指出，伊朗正展現出韌性以及從挫折中恢復的能力。（編譯：張曉雯）1150401

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