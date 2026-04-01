來不及諮詢國會 義大利拒美赴中東軍機降落西西里島基地

義大利位於伊拉克庫德區大城艾比爾，日前遭到伊朗飛彈攻擊畫面。（美聯社）

根據義大利媒體和1名義大利國防部消息人士今天說法，義大利最近拒絕准許一些準備飛往中東執行作戰任務的美國軍機在西西里島的西哥奈拉（Sigonella）基地降落。

法新社報導，依照義大利與美國現有協議，部分義大利基地可供美國軍機使用，但僅限後勤用途；若要用於任何作戰任務，須有義大利政府授權，而這有必要取得義大利國會同意。

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義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，這起事件發生在幾天前，遭到拒絕的是美國轟炸機。西哥奈拉基地位於西西里島東部卡塔尼亞市（Catania）南方。

義大利國防部的1名消息人士告訴法新社：「他們要求准許降落，…他們當時已在飛行中，沒有足夠時間諮詢國會，因此被拒絕。」

這名人士還說，有關事件發生時間及牽涉多少架飛機，他們並無資訊。

報導傳出後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的辦公室發布聲明表示，義大利與美國的關係「穩固且建立在全面與誠實合作的基礎上」，義大利的行動也「完全遵守國際協議」，「每項請求都會依個別情況來評估」。

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