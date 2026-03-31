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    首頁 > 國際

    菲律賓總統簽署行政命令 對南海逾百島礁重新命名

    2026/03/31 23:05 中央社
    菲律賓總統小馬可仕。（路透）

    菲律賓總統小馬可仕。（路透）

    菲律賓今天表示，為對南海爭議海域強化「主權」，將對逾100個島礁地物重新命名，其中包括中國宣稱擁有主權的區域。

    法新社報導，根據菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簽署的行政命令，將予以更名的地物位在菲律賓與中國船隻一再發生對峙的南沙群島。

    儘管國際仲裁認定「毫無法律依據」，中國仍宣稱擁有幾乎整個南海的主權。

    菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino Ⅲ）政府於2012年將南海最靠近菲律賓海岸的海域重新命名為「西菲律賓海」（West Philippine Sea），是馬尼拉最受矚目的更名作法。

    總統府今天在聲明中指出：「超過100個自由群島（Kalayaan Island Group）的地物將採用菲律賓名稱…這將強化巴拉旺省（Palawan）和西菲律賓海的行政和治理，以及主權。」

    該行政命令指示所有政府機關和學校開始使用尚未公布的新名稱，同時要求國家地圖繪製機關發布更新地圖和圖表。

    菲律賓、中國，以及汶萊、馬來西亞、台灣和越南等國分別主張擁有南海的全部或部分主權，尤其針對據信蘊藏豐富石油和天然氣資源的南沙群島。

    中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

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