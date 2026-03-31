建立非紅供應鏈 美參議員提案強化台灣無人機產業

中國使用無人機對台灣施壓。（法新社檔案照）

美國新聞網站Semafor 31日報導，美國國會議員正推動新法案，希望川普政府努力強化台灣本土的無人機產業，以因應中國日益升高的威脅。

報導說，美國民主黨籍參議員墨克利（Jeff Merkley）、共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）與民主黨參議員金安迪（Andy Kim）共同提出新法案，以成立一個包含美國國務院與五角大廈的工作小組，評估台灣本土製造無人機的能力，並制定美台共同生產無人機與相關零組件的方式。

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由Semafor率先披露的該法案，旨在發展一個獨立於中國，而台灣與其他美國盟友可以依賴的無人機供應鏈。為此，該法案也呼籲美國政府與台灣及其他亞洲盟友建立更廣泛的夥伴關係，以形成一個獨立於中國的無人機供應鏈。

墨克利聲明說，「我們跨黨派的努力，不只保護美國在印太地區的戰略利益與穩定，也確保台灣在裝備齊全下發展無人機系統，以支持其自我防衛與我們的國家安全」。

報導說，目前不確定該法案在參議院能否順利推進，目前參院兩黨普遍支持台灣。中國越來越常使用無人機來施壓台灣，據悉中國甚至將戰鬥機改裝成攻擊無人機，並佈署於台灣海峽附近的軍事基地。

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