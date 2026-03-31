為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    盼緩和與川普關係 英王4月下旬赴美國是訪問

    2026/03/31 21:43 中央社
    英王查爾斯三世。（法新社）

    英王查爾斯三世。（法新社）

    白金漢宮今天宣布，英國國王查爾斯三世4月下旬將前往美國進行國是訪問。這項行程備受矚目，英國政府希望能藉此修補與美國總統川普之間因伊朗戰爭受損的關係。

    路透社報導，77歲的查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）將展開規劃已久的訪美行程，此行旨在紀念美國脫離英國統治獨立250週年，接著兩人將前往英國海外領地百慕達（Bermuda）訪問。

    白金漢宮（Buckingham Palace）表示：「國王與王后陛下此行將慶祝英國與美國之間的歷史淵源及現代雙邊關係。」白金漢宮並補充，此行是依英國政府建議安排。

    這將是已故英國女王、查爾斯三世的母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2007年第4次訪美以來，英國君主首次再度赴美進行國是訪問。

    川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）的關係一度相當良好，但由於施凱爾不願涉入伊朗戰爭，且拒絕讓美國使用英軍基地對伊朗發動初步攻勢，雙方關係變得緊張。

    儘管美軍後來獲准在執行施凱爾所謂「防禦性打擊」時使用英軍基地，川普仍一再批評施凱爾，稱他「不是邱吉爾（Winston Churchill）」且破壞兩國歷來緊密的同盟關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播