拒透露何時展開地面戰 赫格塞斯：接下來幾天會是決定性

美國戰爭部長赫格塞斯3月31日在五角大廈召開記者會說明對伊朗軍事行動最新情況。（美聯社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）31日呼應總統川普先前的說法，表示伊朗「已經發生政權改變」；至於美軍何時對伊朗展開地面作戰行動，赫格塞斯不願透露，表示須保持「不可預測性」，讓敵人難以預料。

赫格塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）31日共同召開記者會，說明對伊朗戰爭最新情況。《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，赫格塞斯表示，「政權改變已經（在伊朗）發生」，「這個新政權應該比過去那個還要明智」。

請繼續往下閱讀...

他指出，總統川普將會達成一份協議，「這份協議的條件，他們知道」，並警告，若伊朗不願意遵守這些條件，美軍「將以更強的力道繼續（戰爭）」。

至於什麼時候派遣地面部隊進入伊朗，赫格塞斯說，「要保持不可預測性」，以利打贏戰爭；現在美國的對手可能認為，美國有15種不同方式以地面部隊對他們採取行動，「確實如此」，若有需要，美國可以「執行所有這些選項」，或許也可以都不動用，「又或者有不同作法，重點在於保持不可預測性」，讓敵人難以預料。

《法新社》引述赫格塞斯說法，接下來幾天，會是「決定性的」，「伊朗知道這一點，而且他們在軍事上幾乎對此無能為力」。

赫格塞斯在這場記者會上表示，五角大廈的目標是摧毀伊朗飛彈、無人機和海軍。他並未提到打開荷姆茲海峽為其中一個軍事目標，赫格塞斯說，這是其他國家要協助的任務，「荷姆茲海峽的問題．．．不光是美國的問題」。

赫格塞斯的說法，呼應川普這兩天的談話。川普30日發文，表示美國正在和新的、更明理的伊朗政權討論結束戰爭；另外在31日的發文中，對盟邦不協助重新打開荷姆茲海峽，表達不滿，要其他國家「鼓起遲來的勇氣，去那裡（荷姆茲海峽），把那裡拿下」、「去拿下你們自己的石油」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法