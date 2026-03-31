課堂上突向女學生求婚！50歲印度教授慘遭追打圍毆狼狽畫面曝

印度醫學院50歲男教授課堂上對女學生表白，引起公憤遭包圍追打。（本報合成，擷取自X）

印度卡納塔克邦（Karnataka）一名50歲醫學院助理教授阿卜杜勒近日在課堂上公開向19歲的女學生告白求婚，單方面宣稱兩人互有愛意。此舉隨即引爆全校學生怒火，阿卜杜勒在校園內遭到憤怒的學生包圍、追打，狼狽逃竄的畫面在社群媒體上瘋傳

綜合外媒報導，斯里西達斯醫學院（SSMC）助理教授阿卜杜勒（Abdul Mohammed）當時在課堂上對著全班同學感性發言，稱自己深受這屆學生的愛戴，因此「無法抗拒」一名女學生的心意，決定向班上「最重要的女孩之一」求婚。不僅當場對女學生說「我愛你」，還承諾會發巧克力給全班。

請繼續往下閱讀...

面對這突如其來的「驚嚇」，該名女學生展現強硬態度，當場質疑教授的行為，並要求兩人直接前往校長室對質。爭執過程中，阿卜杜勒不斷重複：「妳不是也說了『我愛你』嗎？」並指稱校內的監視器有拍下證據。然而，當女學生強勢要求立刻出示畫面時，阿卜杜勒卻顧左右而言他，拋下一句「我明天再跟妳談」，便直接離開現場，引發在場學生更多懷疑。

消息傳開後，憤怒的學生群情激憤，紛紛衝向阿卜杜勒展開質問。網傳影片顯示，大批學生在校園內圍堵他，一路追趕至停車場。衝突過程中，有人情緒失控脫下鞋子猛力抽打阿卜杜勒，其餘學生也紛紛加入攻擊行列，現場陷入極度混亂。最終，受傷的阿卜杜勒在混亂中逃離現場。

針對這起離譜事件，校方已對阿卜杜勒做出停職處分，警方也已立案調查，案件仍在進一步釐清中。

BENGALURU: At Sri Siddhartha Institute of Medical Sciences, a 50 yr old professor, Md. Abdullah, allegedly proposed to a 19 yr old female student during an ongoing class.



Moments later, the situation escalated, and the professor was physically assaulted by the student along with… pic.twitter.com/a12WEm3CpS — Indian Doctor???????? （@Indian__doctor） March 26, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法