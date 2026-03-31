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    首頁 > 國際

    美國「黃瓶蓋」可樂現身 揭秘延續90年的宗教友善配方

    2026/03/31 18:54 即時新聞／綜合報導
    美國可口可樂公司在猶太教逾越節期間推出特別版黃蓋，用甘蔗糖取代平常的高果糖玉米糖漿的可口可樂。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國可口可樂公司在猶太教逾越節期間推出特別版黃蓋，用甘蔗糖取代平常的高果糖玉米糖漿的可口可樂。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    如果最近有去美國旅遊，可能會發現賣場上的可口可樂瓶蓋「顏色不一樣」，從原本的紅色變成了黃色，這不是錯覺，而是可口可樂公司為了慶祝猶太教的節日逾越節（Passover），特地換的包裝與配料。

    紐約郵報》報導，每年的這個時候，可口可樂的包裝都會「由紅轉黃」，今年的逾越節是從明（1日）傍晚開始，至9日結束。在逾越節期間，信徒傳統上會避免食用由大麥、黑麥、小麥、燕麥或古麥（spelt）製成的食物。大多數阿什肯納茲猶太人（Ashkenazi）更進一步，連豆類和玉米也不吃。

    因此每逢逾越節，可口可樂會製作一批特別版本的汽水，用甘蔗糖取代平常的高果糖玉米糖漿，並用黃色瓶蓋標示，提醒信徒這款汽水適合逾越節飲用。

    這個配方改動可以追溯到1935年，當時亞特蘭大的拉比（Rabbi，猶太律法對於合格教師的稱呼）葛芬（Tuvia Geffen）建議可口可樂，可以推出逾越節專用版本，讓信徒也能享用自己喜愛的飲料。

    雖然黃色瓶蓋的可口可樂每年春天才推出，但以技術上來說，猶太教徒們全年都可以喝這種不含高果糖玉米糖漿的汽水，也就是俗稱的「墨西哥可樂（Mexican Coke）」，它是用甘蔗糖調製的，不過通常是小玻璃瓶裝，而且價格比較貴。

    因此，許多人紛紛上社交媒體提醒猶太教的可樂愛好者，現在正是囤這種較便宜的「無高果糖玉米糖漿」可樂的好時機。

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