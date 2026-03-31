以色列用AI鎖定伊朗高層！稱已擊斃逾250人 監視系統成追蹤工具

德黑蘭街頭本月舉行支持新任領導人穆吉塔巴的集會，武裝警察在已故最高領導人哈米尼的巨幅海報前重兵警戒。以色列方面聲稱，已透過AI追蹤網成功擊殺哈米尼等多名高層；這波無孔不入的精準暗殺行動，讓伊朗當局與新任領導層面臨極度緊繃的維安壓力。（美聯社）

以色列軍方正利用一套機密的「人工智慧（AI）平台」，對伊朗高層展開系統性的斬首行動。據以色列軍方統計，自戰爭爆發以來，以方聲稱已有超過250名伊朗資深官員在行動中遭到擊殺。這場斬首戰不再僅靠傳統間諜，而是將多項監控與通訊數據，直接用於追蹤打擊目標。

據《華盛頓郵報》報導，這套新型AI平台能處理來自伊朗內部的海量數據，包括路口監視器、支付平台、甚至是被伊朗政府用來控管人民的網路節點。

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報導指出，以色列情報單位「8200部隊」與情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）合作，滲透了伊朗的數位基礎設施。這意味著伊朗官員只要使用手機、經過攝影機或在ATM提款，AI就能協助分析無數雜訊，快速提取出其位置與行動模式，進而鎖定目標位置。

飛彈中途改目標 炸彈提前數月埋伏

報導引述以色列官員說法，這種AI數據驅動的打擊極為精準。去年6月1場針對伊朗航太部隊司令的行動中，飛彈在飛行中途竟能根據目標的移動，從辦公室轉向改打隔壁公寓。

以色列的暗殺工具箱極其多樣：包括能飛進公寓窗戶的小型無人機、預先埋設數月之久的遠端炸彈，以及匿蹤戰機發射的超音速飛彈。以方高階安全官員受訪時直言，這種任務被分配給以色列，「是因為有此需求，而我們具備相關專業」。

儘管以色列方面聲稱，在1個月內就成功擊斃了包括伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內的多名核心人物，但這場行動是否能達成瓦解政權的核心戰略目標仍存疑。

有軍事專家擔憂，以色列過度將「暗殺」作為1種常態戰略，而非偶發的戰術手段。事實上，許多被擊殺的官員很快就被更強硬的下屬取代。對美方而言，這種分工也顯得微妙，專家評論美國似乎默許以色列執行這類任務。

正如國際安全專家向《華盛頓郵報》提出的警告，隨著AI技術全面導入情報分析，這類暗殺行動的打擊邊界正被不斷擴張。這也意味著，只要這套追蹤平台持續運作，伊朗高層將長期面臨隨時被定位的極大風險。

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