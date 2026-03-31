中東戰火升級！美軍疑空襲核設施區 伊朗攻擊油輪

美國總統川普於社群平台「Truth Social」轉發影片，畫面顯示伊朗中部核設施重鎮伊斯法罕（Isfahan）夜間出現巨大火球與連環爆炸。（圖擷取自Truth Social/Donald Trump）

美軍31日凌晨疑空襲伊朗中部核設施所在城市伊斯法罕（Isfahan）出現火球與連續爆炸。幾乎同時，伊朗擊中波斯灣油輪並引發大火，顯示這場美伊衝突正快速升級為牽動能源與區域安全的全面戰火。

根據《美聯社》報導，衛星資料顯示爆炸發生在伊斯法罕索菲山（Mount Soffeh）的軍事區附近。當地不僅部署重兵，更是伊朗儲存高濃度濃縮鈾的核心設施所在地。襲擊發生時，夜空出現火球與連環爆炸，美國總統川普隨後在社群平台轉發了這段畫面。外界關注是否針對核設施相關能力。

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面對美軍空襲，伊朗立刻將報復矛頭指向全球能源命脈。一架伊朗無人機在杜拜水域精準擊中一艘滿載的科威特油輪，引發猛烈大火。伊朗目前持續控制荷姆茲海峽航道，全球約1/5石油經此運輸。

美軍地面部隊進駐 衝突規模持續擴大

衝突正從空襲擴大，美軍並已調動地面部隊進入區域。美國國防部已緊急調派2500陸戰隊前往該區域，並下令1000空降兵進駐戰區。華府公開警告，若戰火無法平息且海峽持續封鎖，美軍將擴大攻勢，目標包括徹底摧毀伊朗發電廠，甚至奪取伊朗最大的石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。

戰火的溢出效應已讓中東多國陷入警戒。巴林與耶路撒冷相繼響起防空警報，沙烏地阿拉伯國防部則在首都利雅德上空攔截了3枚彈道飛彈。隨著以色列與真主黨在黎巴嫩的戰鬥加劇，加上美以聯軍對德黑蘭發動新一波打擊，區域安全情勢持續升高。

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