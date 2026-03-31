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    首頁 > 國際

    扯！不明人士投毒 美國科州2家犬誤食摻冰毒熱狗

    2026/03/31 14:16 即時新聞／綜合報導
    美國科羅拉多州民宅遭人投放摻入冰毒的熱狗，導致2隻家犬吃下中毒。冰毒示意圖。（路透）

    美國科羅拉多州民宅遭人投放摻入冰毒的熱狗，導致2隻家犬吃下中毒。冰毒示意圖。（路透）

    太離譜了！美國科羅拉多州弗蘭克（Jillian Frank）一家人的住處，從去年底開始陸續遭人投放摻入冰毒的熱狗，並且有2隻家中飼養的狗狗吃下中毒，警方正在調查投毒嫌犯的身分。

    《NBC》報導，弗蘭克透露，她母親是素食主義者，去年11月卻在科州布隆菲（Broomfield）住處後院發現熱狗，掰開後裡面有晶狀物質，經警方檢驗證實呈冰毒陽性反應。

    弗蘭克說，她們一家人和鄰居沒有任何矛盾，因此以為只是隨機事件，但去年12月26日，她的狗狗蓋博（Gable）在院子吃下不明物品並不停轉圈、喘氣，帶去給獸醫檢查後在牠體內驗出了冰毒。

    弗蘭克表示，到了本月22日，她姊妹飼養的狗狗莫里（Murray）也是不停轉圈並口吐白沫，尿檢結果顯示牠體內有冰毒和搖頭丸（MDMA）成份。

    弗蘭克指出，她們一家人想破頭都想不到為何有人要攻擊狗狗，目前她們已在房屋周圍安裝監視器，並在圍欄上方加裝防護網，避免有人丟摻毒食物進來。

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