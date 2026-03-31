整間小學都是免費炮房？ 日本教務主任巡視校園竟聽到「啪啪啪」

日本神戶市教育委員會昨（30日）宣布對2名老師處以「停職6個月」的懲戒處分（圖擷取自社群平台「YouTube」）

日本神戶市教育界爆出令人價值觀崩壞的醜聞，本該是為人師表、孩子們榜樣的老師，竟雙雙在教室、走廊、教具器材室、男子更衣室等地方，將任職小學當成免費炮房，在本月被教務主任例行巡視校園時「聽到啪啪啪」驚見活春宮，日本神戶市教育委員會昨（30日）宣布對2名老師處以「停職6個月」的懲戒處分，而這起事件在日本社群平台上引起熱議。

綜合媒體報導，任職於須磨區一所市立小學的34歲男性教師與24歲女性教師，因在任職學校校舍內反覆發生性行為，已分別被處以停職6個月的懲戒處分。據稱兩人皆表示：「在那種氣氛下，無法控制自己的行為」。

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根據市教育委員會說明，兩人為同事，自去年8月左右至今年3月上旬期間，在任職的小學教室、走廊及男子更衣室等地，於非勤務時間內多次（約十多次）進行性行為。

本月上旬某天傍晚，教務主任在進行例行校內巡視時，聽到一間作為儲藏室使用的教室傳出「啪啪啪」的聲響，認為是「不尋常的聲音」，因此打開門，發現男性教師與衣著凌亂的女性教師從走出來。

此外，神戶市教育委員會也認定校長在管理監督上有責任，並於同日對其作出戒告處分。

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