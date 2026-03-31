遊北海道成本變高！明起18地區將加收「住宿稅」

日本北海道明（1日）起將在18個地區加收住宿稅。（圖擷取自@PsyandPhy社群平台「X」）

日本北海道政府將在明（4月1日）起向投宿當地旅館、民宿的旅客課徵「住宿稅」，由於北海道有18個地區另行開徵「住宿稅」，實際稅額將為北海道政府加上各市町村另行徵收的住宿稅。

《讀賣新聞》報導，北海道各地的旅宿業者已經在忙著通知旅客這項新制，不過有業者也擔心新制會增加員工辦理旅客入住時的工作負擔。

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以札幌市中央區一間商務旅館為例，已在大廳及官網說明，北海道及札幌市為了建設受國內外遊客青睞的永續發展觀光地，並推進觀光振興措施，將從2026年4月1日的住宿開始，作為法定外目的稅導入住宿稅。根據每人每晚的住宿費用，徵收的住宿稅（道稅+市稅）如下：

●住宿費未滿2萬日圓：稅額300日圓（約新台幣61元），明細為北海道道稅100日圓（約新台幣20元）與札幌市市稅200日圓（約新台幣40元）。

●住宿費滿2萬未達5萬日圓：稅額400日圓（約新台幣81元），明細為北海道道稅200日圓（約新台幣40元）與札幌市市稅200日圓（約新台幣40元）。

●住宿費5萬日圓以上：稅額1000日圓（約新台幣204元），明細為北海道道稅500日圓（約102新台幣元）與札幌市市稅500日圓（約新台幣40元）。

住宿費是指每人每晚的住宿基本費用，不包含餐費、消費稅等。但若為參加修學旅行及其他學校活動的客人以及其帶隊人員將免除住宿稅。參加保育所、認定兒童園等活動的滿3歲以上客人及帶隊人員也屬於免稅對象。

除了已在2019年率先導入住宿稅的俱知安町採固定稅率之外，北海道內另行開徵住宿稅的市町村大多採用「分級定額制」訂定住宿稅，且稅金也因地區而異有所不同。

北海道政府估計，住宿稅能帶來每年約45億日圓（約新台幣9億2千萬）的稅收，將為此成立基金，與一般財源區別。由於住宿稅被繳納給北海道政府會出現一些時間落差，第1個實施住宿稅的2026年度，稅收預估為32億日圓（約新台幣6億5千萬）左右；扣除相關經費之後，將以補助金形式發給觀光業者約25億日圓（約新台幣5億1千萬），用於提升服務等支出。

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