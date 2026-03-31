中東戰爭第31天》川普想終戰盟邦盼續施壓 最新發展一次看

美國總統川普。（路透資料照）

中東戰爭進入第31天，美國總統川普傳出有意在荷姆茲海峽尚未重啟下結束對伊朗軍事行動；不過，以色列與沙烏地等波灣盟邦傾向持續施壓，認為目前打擊尚不足以充分削弱伊朗。

以下是法新社等外媒彙整中東戰爭的最新事態發展。

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● 美以動向

華爾街日報報導，川普告訴幕僚，即使荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）仍大致封鎖，他也願意結束對伊朗的軍事行動，至於重新打通這條戰略水道的複雜任務，可留待日後處理。

川普另在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「美國正與一個新的、更講道理的政權認真討論，以結束我們在伊朗的軍事行動」；然而他警告說，「若因任何原因無法在短期內達成協議」若荷姆茲海峽未能立即為商業通航，美方「將炸毀並徹底摧毀他們所有的發電廠、油井及哈格島（Kharg Island）」。

美國Axios新聞網報導，這是川普迄今第12次發表有關戰爭即將結束的言論。

另一方面，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示對伊朗的戰爭雖已經完成過半目標，但並未對戰事何時結束訂下時間表。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則對與伊朗政府內部某些勢力合作保持希望，並表示美方已私下收到正面訊息。盧比歐指出，伊朗內部出現「分裂」，美方期望「具備落實（承諾）能力」的人物主導局勢。

以軍空襲位於德黑蘭（Tehran）、隸屬伊朗革命衛隊（IRGC）的伊瑪目霍森大學（Imam Hossein University）。以方稱該機構被用於研發先進武器。

● 伊朗動向

伊朗外交部今天再次否認川普稱華府與德黑蘭正在談判的說法。外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X發文表示：「過去31天，我們沒有與美國進行任何談判。」他指出，美方僅透過包括巴基斯坦在內的中間人，向伊朗轉交一系列提案。

伊朗國營媒體報導，國會一個委員會已批准計畫，將對過境荷姆茲海峽的船隻徵收通行費。

國營電視台引述國會安全委員會成員表示，這項計畫內容包括「財務安排與里亞爾（Rial，伊朗貨幣）通行費制度」及「行使伊朗的主權職能」，並將與位處海峽另一側的阿曼展開合作。

● 油價股匯動態

受中東危機升級影響，葉門叛軍青年運動（Houthi）捲入伊朗戰爭，加上川普揚言摧毀伊朗主要原油出口終端，導致國際油價走強。

全球油價指標布蘭特原油收在每桶112.78美元；西德州中級原油（WTI）則上漲3.3%，收在102.88美元，為戰事爆發以來首度收在100美元以上。

七大工業國集團（G7）財政部長表示，他們已準備好採取「一切必要措施」，以確保遭戰爭動盪的能源市場維持穩定。

● 其他國家及組織

據因未獲授權公開發言而要求匿名的官員透露，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與巴林的官員，已在私下對話中明確表達，除非伊朗領導階層出現重大變動，或德黑蘭的行為發生劇烈轉變，否則他們不希望美國的軍事行動就此結束。

這幾個波灣國家境內都設有美軍基地並駐紮部隊，美軍亦由此對伊朗發動打擊，但這些國家並未直接參與攻勢行動。

美國在波灣的盟友對這場戰爭支持程度不一。雖然當地領導人目前大致支持美國的軍事行動，但一名波灣外交官透露，內部仍存在分歧，其中以沙烏地與阿聯的立場最為強硬，主導呼籲應對德黑蘭加大軍事壓力。

在埃及，總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）則敦促川普協助終結戰爭。塞西在首都開羅（Cairo）表示：「我要對川普總統說，在我們這個區域、在波斯灣，沒有人能阻止這場戰爭…請幫幫我們終結戰火，唯有您有能力辦到。」

國營的科威特新聞社（KUNA）報導，科威特一艘大型油輪在杜拜港停泊區遭伊朗攻擊，引發火災，所幸無人受傷。同時，杜拜市因防空攔截掉落物引發火災，造成4人受傷。

北大西洋公約組織（NATO）部隊攔截了另一枚由伊朗射向土耳其的飛彈，這是中東戰爭爆發以來，伊朗第4度朝土耳其方向發動攻擊。根據當局說法，這4枚飛彈均未擊中土國領土。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）表示，黎南發生爆炸造成兩名人員遇難，是繼前1天通報1死後再傳維和人員罹難。

在伊拉克首都巴格達（Baghdad），當局在攔截無人機對美國大使館的襲擊時，掉落碎片傷及一名平民。

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