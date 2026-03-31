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    首頁 > 國際

    美議員呼籲英國國王 會見艾普斯坦受害者

    2026/03/31 11:50 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國民主黨眾議員卡納向英國國王查爾斯（見圖）呼籲，在訪問美國期間會見淫魔富豪艾普斯坦的受害者。圖為查爾斯。（美聯社）

    美國民主黨眾議員卡納向英國國王查爾斯（見圖）呼籲，在訪問美國期間會見淫魔富豪艾普斯坦的受害者。圖為查爾斯。（美聯社）

    美國民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）30日向英國國王查爾斯（King Charles III）呼籲，在訪問美國期間會見淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者。之前有報導稱，查爾斯和王后卡蜜拉（Queen Camilla）計劃在4月底訪問美國，但未得到官方證實。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，卡納呼籲查爾斯私下會見受害者，直接聽她們講述「權貴和機構如何辜負她們」。他30日在致查爾斯的信中稱「正如你所知，這並非僅僅是美國的問題。」

    卡納在信中指出，艾普斯坦勢力與英國有密切聯繫，這些聯繫主要透過艾普斯坦與英國公眾人物的關係，和他所涉足的社交與政治圈子所建立。

    卡納強調，這些聯繫引發質疑，即艾普斯坦是如何在如此長的時間裡，跨越國界維持其影響力、信譽和庇護。

    卡納還聲稱，美國國會議員曾要求查爾斯胞弟蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）和英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson），就他們與艾普斯坦的關係作證。

    蒙巴頓-溫莎去年因與艾普斯坦的關係而被剝奪所有頭銜。他強烈否認與艾普斯坦有任何不當行為，至今仍未回應美國作證要求。

    如果查爾斯的美國行程成行，他與卡蜜拉預計將造訪美國首都華盛頓特區會見總統川普。據美國媒體報導，查爾斯也將向美國國會發表演說。

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