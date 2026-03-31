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    首頁 > 國際

    「川普機場」來了！ 佛州州長簽署改名法案、最快7月1日生效

    2026/03/31 11:03 即時新聞／綜合報導
    美國佛州州長迪尚特30日簽署一項由佛州議會通過的法案，將棕櫚灘國際機場更名為「唐納·J·川普總統國際機場」。圖為美國總統川普。（法新社）

    美國佛州州長迪尚特30日簽署一項由佛州議會通過的法案，將棕櫚灘國際機場更名為「唐納·J·川普總統國際機場」。圖為美國總統川普。（法新社）

    美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）30日簽署一項由佛州議會通過的法案，將棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）更名為「唐納·J·川普總統國際機場」（President Donald J. Trump International Airport），根據法案內容，機場改名預計於7月1日生效，但仍須獲得美國聯邦航空總署（FAA）批准。

    綜合外媒報導，美國聯邦航空總署30日在聲明中表示，雖然更改機場名稱屬於「地方事務」，但仍需要完成一些行政程序，包括更新導航圖表與資料庫等，負責營運該機場的棕櫚灘郡政府則是尚未回應。佛州共和黨黨部則在社群媒體「X」發文祝賀：「歡迎來到全新的唐納·J·川普總統國際機場，它就位於棕櫚灘的中心地帶！佛州很榮幸能擁有這座紀念總統的地標。」

    川普一直試著將自己的名字與許多公共服務和建築物做連結，他的名字已經出現在華盛頓的甘迺迪中心、美國和平研究所、藥品折扣計劃、儲蓄帳戶以及一種新型軍艦上面。美國財政部上週宣布川普的簽名將出現在紙幣上，這在「現任總統」中是首次出現。

    由川普任命的聯邦委員會本月批准一項設計方案，該方案將在一枚24K純金紀念幣上印上川普肖像，藉此紀念美國建國250週年。

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