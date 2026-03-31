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    首頁 > 國際

    工安事故頻傳！重慶隧道爆炸4死 疑可燃氣體爆炸釀災

    2026/03/31 11:31 即時新聞／綜合報導
    中國重慶市政府證實，東北部鐵峰山隧道左線30日下午發生爆炸事故，造成4人死亡。（圖擷自網路）

    中國重慶市政府證實，東北部鐵峰山隧道左線30日下午發生爆炸事故，造成4人死亡。（圖擷自網路）

    中國重慶市政府證實，東北部1座隧道30日下午發生爆炸事故，造成4人死亡。事故原因尚待調查釐清。

    中國官媒央視新聞報導，重慶市萬州區交通運輸委員會31日公布這起爆炸致死事故。

    報導稱，30日下午3時10分左右，由重慶萬開達高速公路有限公司投資、中鐵十二局集團承建的恩施至廣元國家高速公路萬州至開江段（A2合約段）鐵峰山隧道左線，發生一起疑似可燃氣體爆炸事故，造成現場1人失聯、12人受傷。

    事故發生後，相關單位迅速展開緊急救援工作。截至31日凌晨0時，失聯人員已找到、確認無生命跡象，另有3人送醫後經搶救無效死亡。

    報導指出，目前現場搜救工作已結束，事故地點仍被封鎖，善後工作正在進行當中，相關單位也啟動調查。

    鐵峰山隧道位於重慶市萬州區高樑鎮至開州區南門鎮之間，是中國最長的市政隧道，也是萬開達高速公路（G5012恩施至廣元國家高速公路重慶段）全線重難點控制性工程。

    鐵峰山隧道左線長8635公尺、右線長8614公尺，雙線合計達1萬7249公尺，隧道於2023年2月20日動工，預計2027年全線貫通。

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