聯合國維和部隊再傳死傷！2名人員喪生黎巴嫩

聯合國駐黎巴嫩維和部隊30日表示，2名維和人員在黎巴嫩南部24小時內發生的第二起致命事件中喪生。圖為該部隊。（法新社）

聯合國駐黎巴嫩維和部隊（簡稱聯黎部隊）30日表示，2名維和人員在黎巴嫩南部24小時內發生的第二起致命事件中喪生。該地區是以色列和真主黨交戰的地區。

根據《法新社》報導，聯黎部隊30日指出，2名印尼維和人員因不明原因爆炸摧毀其車輛而喪生。另有2名維和人員受傷，其中1人傷勢嚴重。

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在此事件發生的前一日，1枚來源不明的砲彈在聯黎部隊陣地附近爆炸，造成1名印尼維和人員死亡，另有3人受傷。

黎巴嫩軍方也聲稱，以色列的空襲造成1名士兵死亡。1名安全消息人士透露，以色列對貝魯特南部郊區的空襲導致3名真主黨成員死亡。

聯黎部隊聲稱，已對30日發生的維和人員死亡事件展開調查。以軍今（31）日強調，已針對2起聯黎部隊成員死亡事件展開調查，以確定事件是由真主黨還是以軍的行動所致。

聯合國主管和平行動的副秘書長拉克魯瓦（Jean-Pierre Lacroix）發出強烈譴責，並補充說所有危及維和人員的行為都必需停止。

聯合國安理會常任理事國法國已表示，正尋求就此事召開安理會會議。

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