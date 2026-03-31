相隔53年！NASA阿提米絲2號載人繞月開始倒數 最快4/2升空

「阿提米絲二號」任務的火箭最快於台灣時間4月2日清晨發射升空，這將是人類53年來首次月球任務。（路透）

美國國家航空暨太空總署（NASA）週一（30日）啟動「阿提米絲二號」（Artemis II）任務的倒數計時，火箭最快於台灣時間4月2日清晨發射升空，這將是人類53年來首次月球任務。

《美聯社》報導，「阿提米絲二號」為「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）火箭與「獵戶座」（Orion）太空船的首次載人發射任務，將搭載4名太空人升空，經過一天繞地球運行後，太空船將前往月球繞行後返回。此次任務不會登陸月球，整趟飛行約10天，最後將在太平洋降落。

請繼續往下閱讀...

NASA表示，「阿提米絲二號」任務的倒數計時已在佛羅里達州甘迺迪太空中心展開，發射團隊成員皆已進駐發射控制中心。目標發射時間為美東時間4月1日週三晚間6時24分（台灣時間4月2日早上6時24分）。NASA表示，4月初的前6天為「阿提米絲二號」發射窗口，若錯過，則需等到月底後才能再嘗試發射。

NASA的「阿提米絲二號」任務原本預計於今年2月發射，但因氫燃料洩漏而延後，相關問題修復後，接著又出現氦氣加壓管線堵塞，迫使火箭在上月下旬回廠維修。火箭約在1個半星期前重新運回發射台，美國與加拿大組成的任務團隊則於上週五抵達發射場。

NASA表示，火箭在最近一輪維修後運作狀況良好，氣象預報也顯示天氣應可配合發射。發射總監布萊克威爾-湯普森（Charlie Blackwell-Thompson）說，「我們的團隊為了走到這一刻付出了極大的努力。目前所有跡象都顯示，我們的狀態非常、非常良好。」

報導指出，不同於1968年至1972年間僅由男性執行登月任務的「阿波羅」（Apollo）計畫，「阿提米絲」（Artemis）首批任務成員包含一名女性、有色人種，以及一名非美國籍太空人。

NASA表示，「阿提米絲二號」任務的倒數計時已在佛羅里達州甘迺迪太空中心展開，發射團隊成員皆已進駐發射控制中心。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法