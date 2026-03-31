關閉7年！美重啟駐委內瑞拉大使館 開啟新篇章

美國國務院宣布，在推翻左派總統馬杜羅後，美國駐委內瑞拉大使館30日恢復運作。（美聯社檔案照）

美國國務院宣布，在推翻左派總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國駐委內瑞拉大使館在關閉7年後，30日恢復運作。

恢復外交往來

國務院宣布，已恢復駐卡拉卡斯（Caracas）大使館的正常運作。該使館自總統川普第一任期開始關閉長達7年，期間需要進行包括清除黴菌在內的大規模修繕。

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美國於2019年3月關閉駐卡拉卡斯大使館，原因是在1場充斥廣泛違規行為的選舉後，華府與多個西方及拉丁美洲盟國共同宣布，馬杜羅政權不具合法性。此後，美國一直從哥倫比亞執行對委內瑞拉的外交業務。

在美軍捕獲馬杜羅，並將他帶往紐約面臨販毒指控後，美國一直與曾任馬杜羅副總統的過渡總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作。

國務院在1份聲明中表示：「恢復美國駐卡拉卡斯大使館的運作，是執行總統對委內瑞拉3階段計畫的關鍵里程碑，並將強化我們與委內瑞拉過渡政府、公民社會及私營部門直接互動的能力。」此舉標誌著「我們在委內瑞拉外交存在的全新篇章」。

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