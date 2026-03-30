網曝：北京每年砸2200至3200億元在全球做大外宣

中國每年在全球宣傳方面的總支出高達70億美元至100億美元（新台幣2240億元至3200億元），包括美國、歐洲和亞太20幾家主流媒體，都曾刊登中國官方付費的「宣傳日報」。（歐新社資料照）

名為Jay T@Jay83214566的Ｘ平台用戶近日發文指出，中國每年在全球宣傳方面的總支出高達70億美元至100億美元（新台幣2240億元至3200億元），包括美國、歐洲和亞太20幾家主流媒體，都曾刊登中國官方付費的「宣傳日報」，這些內容以新聞形式呈現，卻由中國官方媒體撰寫和買單，目的是在全球傳播北京的敘事、淡化敏感議題、塑造正面形象。

以「揭露共產主義宣傳」為目標的Jay T@Jay83214566在Ｘ發文指出，曾刊登中國官方付費的「宣傳日報」的西方主流媒體包括，美國的《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》、《芝加哥論壇報》、《休士頓紀事報》、《西雅圖時報》、《波士頓環球報》，《時代》雜誌，到英國的《每日電訊報》、《衛報》和《每日郵報》，歐洲的《費加羅報》、《南德意志報》、《國家報》，以及亞太的《雪梨先驅晨報》、日本《每日新聞》等。

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總部位於紐約的中文網站「新高地」分析指出，中國官方付費的「宣傳日報」，內容以新聞形式呈現，卻由中國官方媒體撰寫和買單，目的是在全球傳播北京的敘事、淡化敏感議題、塑造正面形象。

分析強調，這些絕非普通的商業廣告。招商引資或旅遊推廣通常聚焦經濟機會、景點推廣和文化交流，而這些插頁則更涉及政治議題：宣揚中國治理優勢、反擊西方批評、強調「負責任大國」角色。它們以付費專版形式嵌入主流報紙，借用後者的公信力，悄悄影響數百萬讀者。2020年前後，多家報紙因輿論壓力終止合作（如《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》陸續停止刊登），但先前已獲得巨額收入。

根據美國司法部「外國代理人登記法」（FARA）揭露的文件，光是中國官媒《中國日報》一家，在2016年至2020年間向美國媒體支付的廣告和印刷費用就接近1900萬美元（新台幣6.08億元）。其中，《華爾街日報》近600萬美元（新台幣1.92億元），《華盛頓郵報》超460萬美元（新台幣1.47億元），其他包括《洛杉磯時報》、《芝加哥論壇報》《時代》雜誌、《外交政策》等。單純在美國報紙廣告上的花費超過1100萬美元（新台幣3.52億元）；自2017年以來，透過廣告和插頁影響美國媒體的總支出已超2000萬美元（新台幣6.4億元）。

這只是公開可查的美國部分，主要來自《中國日報》一家機構。全球性的整體宣傳支出（包括媒體影響力、資訊操縱、海外媒體擴張等）遠高於此。美國國務院全球接觸中心等多份報告指出，中國每年在全球資訊操縱和宣傳方面的投入達數百億美元，部分早期估算曾提及更高規模，但近年來官方數據高度不透明，常分散在外交、文化、媒體等預算中，且隨數位平台擴張而增長。

這些資金涵蓋30多個國家、數百萬讀者，宣傳插頁只是傳統媒體中最顯眼的形式。還包括內容共享協議、社群媒體運營、智庫資助等「借船出海」策略。

分析指出，中國政府為什麼投入如此巨資？因為此舉似乎達到高效。西方主流媒體的讀者正是菁英輿論塑造者，透過付費插頁，北京繞過獨立編輯審查，直接將國家敘事「嵌入」可信平台，製造「連西方報紙都這麼說」的印象。這已超越「講好中國故事」的範疇，成為資訊領域系統性行動的一部分：推廣特定敘事、壓制批評聲音。

然而，中國在西方主流媒體砸大錢做大外宣的效果正在遞減。多家報紙已終止合作，民眾對「付費宣傳偽裝新聞」的警覺大幅上升。美國加強FARA揭露要求，並將部分中國官媒列為外國使團。金錢能買到版面，卻買不到長期信任，反而凸顯宣傳的脆弱：若內容經得起獨立審視，何須大額付費並偽裝形式？

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