伊朗稱美國和平方案 「不切實際、不合邏輯且過份」

埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯與巴基斯坦外長致力斡旋美伊和談。（美聯社）

路透報導，伊朗30日指出，美國提出的結束中東戰爭方案「不切實際、不合邏輯，而且過份（excessive）」。

美國總統川普30日再次要求伊朗立即開放荷姆茲海峽，並快速達成和平協議，否則美國將攻擊其能源基礎設施。全球5分之1的原油與液化天然氣（LNG）供應取道該海峽運輸。

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伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）表示，德黑蘭透過中間人取得的訊息顯示，華府願意進行終戰談判。

巴基斯坦、埃及、沙烏地阿拉伯與土耳其外交部長29日齊聚巴國首都伊斯蘭城，討論調停事宜。

巴格赫里在30日的記者會上批評美國的方案，並表示，「我們的立場很明確，我們是遭受軍事入侵，因此我們所有的努力與力量都聚焦於自我捍衛」。

與此同時，一名巴基斯坦安全官員說，目前看來，美國與伊朗的直接會談本週似乎不太可能登場，他補充，「我們正竭力促成會談盡快舉行」。

巴格赫里也表示，伊朗國會正考慮退出《核子不擴散條約》。該條約承認各國在不追求核武的前提下，有權發展、研究、生產與使用核能。

川普30日在社群媒體上發文說，「雖然已取得重大進展，但如果因任何原因，不能很快達成協議，這種情形可能發生，以及如果荷姆茲海峽不能立即『開放』（Open for Business），我們將炸毀、徹底摧毀他們所有的發電廠、油井與哈格島（以及可能所有的海水淡化廠！），以此來結束我們在伊朗美好的『停留』，這些設施我們刻意未『觸碰』」。

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