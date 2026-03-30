這不是AI！氣旋「納雷爾」橫掃半個澳洲 血紅天空壟罩詭如末日

氣旋「納雷爾」侵襲西澳時，當地天空瞬間轉為詭異血紅色，宛如末日降臨的景象震撼全球。（圖擷自臉書Shark Bya Caravan Park）

南半球長命熱帶氣旋「納雷爾」（Narelle）橫掃大半個澳洲大陸，27日侵襲西澳時，當地天空瞬間轉為詭異血紅色，宛如末日降臨的景象震撼全球，引發廣泛關注。

綜合外媒報導，「納雷爾」於16日在澳洲東北部珊瑚海生成，期間一度增強為五級氣旋。該氣旋先登陸昆士蘭州北部約克角半島，隨後一路西行，接連二度、三度登陸澳洲北部陸地，並於24日從西北部出海進入印度洋。

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進入印度洋後，「納雷爾」迅速再度增強，並於27日登陸西澳珊瑚灣（Coral Bay）。氣旋逼近期間，當地天空竟呈現異常的血紅色，宛如末日場景，畫面在社群媒體上瘋傳。

澳洲氣象單位指出，西澳北部地區因富含鐵質紅土聞名，這些土壤經過數百萬年的氧化作用而形成。「納雷爾」挾帶強風，將大量含氧化鐵的沙塵捲入高空，形成巨大的紅色沙塵牆。這些微粒會散射較短波長的光線，使深紅色調在白天也清晰可見。

受此影響，整個地區彷彿被紅色吞沒，能見度驟降至接近零，空氣品質惡化，甚至出現呼吸困難情況，天空瀰漫著不自然的紅橙色光芒。

I dove deep into this dramatic blood-red sky footage from Western Australia caused by a tropical cyclone that's capturing attention online - here are the key verified facts in concise points:



The Event:

On Friday, March 27, 2026, skies over parts of Western Australia… https://t.co/Er7F8rxo4e pic.twitter.com/tBvIkutrLn — Foskaay Animations （@SolomonFoskaay） March 29, 2026

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