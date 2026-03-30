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    3歲童遭泳池排水孔吸住 「整段小腸被撕出體外」

    2026/03/30 13:23 即時新聞／綜合報導
    美國一名女童慘被泳池排水口吸住，遭受重傷。示意圖，非事發地。（歐新社資料照）

    美國一名女童慘被泳池排水口吸住，遭受重傷。示意圖，非事發地。（歐新社資料照）

    美國賓州一名女童去（2025）年2月和家人到墨西哥度假、慶祝即將到來的4歲生日，期間不幸被度假村泳池排水口吸住，由於吸力太強，她的小腸被撕扯出體外，儘管搶救回性命，但其內臟器官受到重創，至今已接受十幾次手術。她的父母日前控告泳池排水管的設計者和製造商。

    綜合外媒報導，女童帕洛瑪（Paloma Quatrini）事發時和她的弟弟、表兄弟姐妹一起在Punta Mita Resort度假村內的淺水兒童泳池裡玩耍。不料，泳池的排水口保護裝置故障，導致人在附近的她被吸住。

    帕洛瑪的父母發現女兒受困後，焦急著拚命想將女兒拉出來，但吸力實在太強大，他們最終找到泳池下方的緊急關閉裝置，才救出女兒。

    帕洛瑪被送往鄰近醫院，隨後醫療專機再將她送回賓州匹茲堡兒童醫院進行緊急手術。根據醫師透露，「帕洛瑪的小腸全部沒了。我們把結腸向上拉，然後把結腸和小腸連接起來」，為了挽救帕洛瑪的性命，「她在幾個月內已經歷了十幾次手術」。

    事發至今2年過去了，現年5歲的帕洛瑪仍在接受腸外營養治療，需要透過注射將必需的營養物質注入她的胃和血液中。父母後來對出問題的排水管製造公司提起控訴，希望女兒的遭遇能幫助大眾提高安全意識。

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