伊朗傳動員12歲以上青少年 居民稱街頭現持槍少年盤查

一名伊朗安全部隊人員13日在德黑蘭街頭持槍警戒。隨著中東戰事升溫，傳出伊朗當局正擴大維安動員，甚至招募年滿12歲的青少年協助這類街頭巡邏與盤查勤務。（法新社）

中東戰事升溫之際，綜合外媒與居民說法，伊朗當局傳出已啟動名為「為伊朗而戰」（For Iran）的計畫，招募年滿12歲（約國中年齡）以上的青少年加入。這些未成年人主要被安排協助伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與巴斯杰民兵（Basij）的相關安全勤務，包括檢查哨盤查、區域巡邏與情資蒐集等。

據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）報導，這項招募計畫已透過官媒推廣。儘管官方未對外公開詳細規模，但多名德黑蘭居民向《法新社》表示，自衝突爆發後，街頭出現青少年執行勤務的頻率顯著增加。

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德黑蘭居民卡維（Kaveh）對媒體表示，市區內隨處可見軍用皮卡車封鎖要道；而在檢查哨附近，「每隔幾百公尺就會看到一群青少年，手持烏茲衝鋒槍攔車進行交通管制」。此外，也有居民指出，這些青少年常在夜間駕駛裝設擴音器的車輛，透過高分貝廣播與遊行來展示立場。

目前相關消息雖在當地引發議論，但由於伊朗當局的高度管控，外界尚無法獨立查證這些青少年在勤務中的具體權限與武裝程度。

國際法紅線：未滿15歲不得參與敵對行動

國際法對於未成年人參與武裝衝突有嚴格界定。根據相關國際公約，招募或使用未滿15歲的兒童參與敵對行動，在特定情況下被國際法視為可能構成戰爭罪。

然而，由於伊朗並未簽署或批准《羅馬規約》（Rome Statute），該國不受國際刑事法院（ICC）管轄。若欲對伊朗境內的疑似戰爭罪行展開調查，必須取得聯合國安理會的授權，這也讓相關爭議在國際法層面上難以立即介入。

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