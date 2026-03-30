為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍恐進伊朗搬濃縮鈾？40個鋼瓶任務曝光 專家：需數日完成

    2026/03/30 10:56 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）核設施的衛星畫面；該處被視為存放高濃縮鈾的關鍵據點，目前據傳已被列為美軍評估強行奪取核材料的潛在目標地點之一。（法新社檔案照）

    伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）核設施的衛星畫面；該處被視為存放高濃縮鈾的關鍵據點，目前據傳已被列為美軍評估強行奪取核材料的潛在目標地點之一。（法新社檔案照）

    美國不只考慮空襲伊朗核設施。根據《華爾街日報》29日報導，總統川普正評估另一項風險更高的軍事選項：派遣部隊進入伊朗境內，將高濃縮鈾直接運出。這項行動極其複雜，可能需要美軍在當地停留數天甚至更久。

    據報導引述知情人士透露，美方認為此舉有助於實現阻止伊朗製造核武的核心目標。川普也曾向幕僚表達，傾向要求伊朗在談判中交出該物資作為停戰條件，但不排除在談判破局後採取武力奪取。

    任務細節曝光：鎖定50個「潛水氣瓶」容器

    報導引述專家分析，這批高濃縮鈾可能存放在約40至50個外型類似潛水氣瓶的容器中。若採取行動，美軍需動用具備處理放射性物質能力的精銳特種部隊，在地面部隊確保周邊安全後，將這些沉重的放射性物質裝入特殊的防護運輸容器。

    除了搬運過程，後勤支援更是巨大挑戰。專家指出，由於任務地點缺乏完善設施，美軍可能需要在敵境搭建臨時機場，才能將重型設備運入並將核材料載離。前美國中央司令部司令沃特爾（Joseph Votel）直言，這項行動涉及排除地雷與詭雷，並在防空威脅下運輸：「這不是那種進去撈一把就走的買賣」。

    政治時程壓力：目標4月中旬結束衝突

    知情人士指出，川普與部分盟友在私下討論時，希望能透過這類針對性行動，在不大幅延長戰爭時程的前提下，於4月中旬結束這場衝突。部分幕僚表達，希望總統能將精力轉向國內期中選舉。然而軍事專家警告，武力奪取很可能引發伊朗報復，實際時程恐遠超美方公開預期的4到6週。

    報導指出，為了因應總統可能的指令，五角大廈正評估包括部署在內的各項選項。據美國官員透露，軍方正考慮增派1萬名地面部隊進入區域，並已將陸戰隊快速反應部隊與陸軍第82空降師置於待命狀態，以隨時執行奪取戰略要點或支援撤離等任務。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）對此聲明表示，國防部的職責是為三軍統帥提供最大選擇餘地，而目前總統尚未針對此項軍事行動做出最終決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播