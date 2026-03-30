美軍E-3預警機被炸內幕！澤倫斯基爆料：俄羅斯連拍3次衛星照給伊朗

E-3預警機的後機身遭完全燒毀。（法新社）

美軍駐沙烏地阿拉伯的基地近日遭到伊朗猛烈空襲，導致一架高價值的E-3「哨兵」（Sentry）空中預警與管制機（AWACS）嚴重受損。然而，這場精準打擊的背後，傳出有另一個核武大國的介入。烏克蘭總統澤倫斯基公開指控，俄羅斯利用衛星拍攝美軍基地座標，並將關鍵情資暗中提供給伊朗。

針對這場發生在27日空襲行動，英國廣播公司（BBC）發布了最新的影像分析與戰報。報導證實，伊朗利用多枚飛彈與自殺無人機，成功突破了沙國蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan air base）的防禦。

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BBC指出，空襲直接命中了停放在跑道上的美軍E-3預警機，造成機身嚴重受損，並導致現場至少12名美軍人員受傷。這架具備「空中天眼」功能的雷達機受損，被視為美軍在區域空防感知能力上的重大挫敗。

澤倫斯基控俄供座標：3度偵照助伊朗襲擊

關於這場精準打擊的情報來源，英國《電訊報》（The Telegraph）發布了對澤倫斯基的獨家專訪。報導引述烏克蘭情報摘要指出，俄羅斯衛星在3月20日、23日與25日，曾連續三次針對該基地進行高解析度的軍事偵照。

就在最後一次偵照結束的兩天後，伊朗便發動了這場襲擊。澤倫斯基在《電訊報》專訪中強調，他對於俄羅斯將情資共享給伊朗有「百分之百」的把握，並表示：「根據烏克蘭在戰場上的經驗，當俄羅斯對同一個目標連續偵照三次，就代表他們在一兩天內即將發動攻擊。」

然而，針對「俄羅斯提供座標」這項涉及核武大國博弈的指控，美國全國廣播公司新聞網（NBC News）則持保留態度。NBC News在報導中明確表示，目前尚無法獨立核實烏克蘭所提供的衛星數據。報導中補充，俄羅斯官方此前雖承認與伊朗有密切的軍事合作，但一貫否認直接參與針對美軍的戰術情報共享。

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