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    首頁 > 國際

    向外拓展安全區 納坦雅胡：以軍將佔領黎巴嫩南部更多區域

    2026/03/30 10:46 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡29日宣布，以色列將佔領黎巴嫩南部更多區域，藉此擴大以色列北部邊境的安全區。圖為以軍戰車。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡29日宣布，以色列將佔領黎巴嫩南部更多區域，藉此擴大以色列北部邊境的安全區。圖為以軍戰車。（法新社）

    中東戰火持續延燒，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日宣布，以色列將佔領黎巴嫩南部更多區域，藉此擴大以色列北部邊境的安全區，於此同時，以色列國防軍（IDF）擴大針對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的地面行動。

    綜合外媒報導，納坦雅胡在以色列北方司令部發布的一段聲明影片中表示：「我已指示進一步擴大現有安全區，藉此挫敗真主黨入侵威脅，同時將反戰車飛彈火力遠離我方邊境。」納坦雅胡強調，這項決定目的在於加強以色列北部邊境的安全，「我們消滅了數千名真主黨恐怖分子，更重要的是我們消除15萬枚飛彈與火箭彈，這些彈藥的目的在於摧毀以色列城市」。

    納坦雅胡在影片中也承認真主黨仍有能力向以色列發射火彈，但他表示已經與以軍指揮官討論過如何消除威脅。此外，納坦雅胡也談到了以色列對伊朗的軍事行動，並斷言現在「德黑蘭的恐怖政權出現了明顯的裂痕」。納坦雅胡說：「伊朗已經不是以前的伊朗了。真主黨已經不是以前的真主黨了，哈瑪斯也已經不是以前的哈瑪斯了。」

    以軍為了實現納坦雅胡提出的「擴大安全緩衝區」命令，以色列國防軍第146師近日已深入黎巴嫩南部，並佔據戰略要地。

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