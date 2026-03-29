美以重創？伊朗戰術進化 飛彈命中率增加1倍

伊朗近幾天來針對以色列與波斯灣國家的一系列攻擊，證明德黑蘭仍保留足夠的飛彈與無人機來破壞該地區穩定，並對其敵人造成嚴重破壞。（路透檔案照）

美國和以色列對伊朗開戰屆滿一個月之際，美軍聲稱幾乎已徹底摧毀伊朗的軍事能力，德黑蘭發動攻擊的次數已較戰爭初期下降約90％；以色列軍方也指稱，伊朗數百個飛彈發射器中已有約70％無法運作。

然而，紐約時報29日報導，伊朗近幾天來針對以色列與波斯灣國家的一系列攻擊，證明德黑蘭仍保留足夠的飛彈與無人機來破壞該地區穩定，並對其敵人造成嚴重破壞，同時釋出訊號，表明伊朗仍全力投入戰鬥。

請繼續往下閱讀...

專攻伊朗與波斯灣事務的華盛頓研究所（Washington Institute）安全分析師納迪米（Farzin Nadimi）指出，美以的行動在打擊伊朗領導層方面非常有效，擊斃多人，也摧毀許多軍事設施，其空軍與海軍幾乎團滅，但德黑蘭仍有能力繼續向以色列、美國基地與波斯灣國家，發射彈道飛彈與無人機。

1名美國官員表示，伊朗極可能仍擁有數千架「見證者」（Shahed）無人機，以及數百枚彈道飛彈。該名匿名官員坦承，無法確切得知伊朗的軍事實力，因為美國對相關情報的掌握有限。

「伊朗戰術層級提升 飛彈重新部署」

華府外交事務智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly A. Grieco）表示，打擊次數可能不如伊朗如何有效地使用其武器庫來得重要。她發現，隨著戰爭進行，伊朗的命中率有所提高，自3月10日以來已增加1倍多，「這裡的跡象表明，我們面對的不是一個被擊敗的對手，而可能是一個正在適應、學習並造成足夠破壞以執行其戰略的對手。」

美國軍方可能將活動減少誤認為是能力下降。格里科指出，伊朗發射的飛彈與無人機變少，可能是因為正在重新部署，而不是因為已遭摧毀。伊朗可能因為正在將新的情報、監視與偵察資訊整合到其目標決策中，而放慢攻擊步伐。

伊朗的這波打擊目前沒有任何緩和的跡象，飛彈與無人機在整個波斯灣地區造成破壞。而葉門叛軍「青年運動」（Houthis）28日對以色列發動打擊的意願表明，將有更多火力用來對付伊朗的敵人。

伊朗在這場戰爭中的報復能力，代表其從以色列去年6月對其發動的為期12天猛攻中迅速復原。當時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣稱，伊朗的彈道飛彈生產能力已被「摧毀」。

分析人士表示，以色列可能低估伊朗重建該能力的速度。華盛頓研究所的納迪米認為，儘管美以一直在猛烈打擊伊朗的飛彈基地、集結區、部分工廠與倉庫，但他們仍能發射相當數量的飛彈，每天約20到30枚飛彈，其中包括非常大型的液體燃料飛彈。

瑞士日內瓦國際關係及發展高等學院（Geneva Graduate Institute）的伊朗與武器系統分析師薩貝特（Farzan Sabet）同意格里科的分析，即雖然伊朗發射的飛彈數量較少，但其穿透率高於戰爭初期，似乎也正對更敏感或引人注目的目標構成威脅，例如位於將近2500英里外印度洋的狄耶戈加西亞空軍基地，或是對狄莫納的打擊。

在戰爭初期，伊朗發射大量飛彈與無人機攻擊的能力，對波斯灣及全球能源市場造成嚴重破壞。但薩貝特強調，一旦那種不安全與不穩定的感覺被製造出來，就不需要每天發射數千次甚至數百次，「你或許能靠數十次成功的穿透來達成此一目標。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法