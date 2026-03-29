美銀巴黎大樓炸彈攻擊未遂 被逮3嫌背後疑為伊朗「代理人」

美國銀行鄰近巴黎香榭麗舍大道的分行28日凌晨遭炸彈攻擊未遂，法國警方繼當日逮捕1名正準備引爆土製爆裂物的嫌犯後，28日晚間再逮捕2名嫌犯。（法新社）

美國銀行（BofA）鄰近巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees）的分行，28日凌晨遭炸彈攻擊未遂，法國警方繼當日逮捕1名正準備引爆土製爆裂物的嫌犯後，28日晚間再逮捕2名嫌犯。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，他認為美國與伊朗的戰爭可能是這次攻擊未遂的動機。

《法新社》報導，法國警方逮捕了第一名嫌疑人，此人可能未成年，當時他將爆炸裝置放置在香榭麗舍大道附近的美國銀行大樓外；嫌犯身邊還有另1人，似乎正在用手機拍照錄影，但在警方到達時逃離現場。消息人士指出，該裝置內裝有5公升液體，據信是燃料，並配有點火裝置。另2名嫌疑犯於28日晚間被捕。

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據法國警方消息人士透露，第一名嫌犯稱，他透過社群媒體Snapchat被招募，以600歐元（新台幣2.2萬元）的報酬執行這次攻擊。

努涅斯表示，他不清楚幕後黑手是誰，但推測可能是與伊朗有關的「代理人」。努涅斯在接受BFMTV電視台訪問時表示：「這起事件讓我聯想到發生在其他歐洲國家（例如荷蘭）的類似行動。我將此次事件與鄰國發生的攻擊聯繫起來，這些攻擊取得了成功。」

法國警方表示，28日凌晨在美國銀行外被捕的嫌犯表示，他今年17歲，還是未成年，來自塞內加爾。警方正在核實他的身分。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗進行空襲，這場戰爭已升級為區域衝突，伊朗對波斯灣國家發動報復性攻擊，導致能源市場暴漲，並威脅世界經濟。

法國政府和安全部門指出，雖然他們認為法國本身不是攻擊目標，但美國和以色列在法國境內的利益，可能成為攻擊目標。

努涅斯敦促安全部隊提高警戒，並加強在火車站和其他人流密集場所的巡邏。法國反恐檢察官辦公室28日表示，他們已對「企圖縱火或其他危險手段破壞」展開調查，巴黎司法警察和法國國內安全總局（DGSI）均參與。

法國警方先前接到外國情報機構的警告，稱美國銀行可能遭到恐怖攻擊，但並不知道具體作案時間。對專家而言，尤其是在中東戰爭的背景下，這種作案手法令人聯想到伊朗情報機構使用的手段。

1名法國安全部門消息人士說：「此案印證了DGSI擔憂，自中東衝突爆發以來有可能發生的恐怖攻擊事件，伊朗利用與犯罪份子有聯繫的中間人來攻擊以色列和美國的利益。」

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