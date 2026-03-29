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    首頁 > 國際

    違反聯合國兒童權利公約 伊朗安全部隊招募12歲娃娃兵

    2026/03/29 20:58 中央社
    伊朗革命衛隊官員近來告訴當地媒體，該國安全部隊正招募年僅12歲的孩童在首都德黑蘭駐守檢查站，並執行其他任務。圖為2023年伊斯蘭革命衛隊海軍演習。（西亞通訊社/路透檔案照）

    伊朗革命衛隊官員近來告訴當地媒體，該國安全部隊正招募年僅12歲的孩童在首都德黑蘭駐守檢查站，並執行其他任務。圖為2023年伊斯蘭革命衛隊海軍演習。（西亞通訊社/路透檔案照）

    中東地區戰事持續1個月，伊朗革命衛隊官員近來告訴當地媒體，該國安全部隊正招募年僅12歲的孩童在首都德黑蘭駐守檢查站並執行其他任務，但此舉恐違反聯合國兒童權利公約。

    法新社報導，美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，德黑蘭各地出現許多檢查站，當地居民指稱，其中部分哨站有身穿便衣的青少年，他們還手持機槍。

    伊朗相關當局於德黑蘭發起一項代號是「為了伊朗」的招募行動，吸納人員加入安全部隊，且將最低年齡限制下調至12歲。

    位在德黑蘭的革命衛隊（Revolutionary Guards）官員納達里（Rahim Nadali）本月26日告訴伊朗國營電視台，年僅12歲者可以登記加入，來協助革命衛隊和巴斯杰（Basij）民兵組織，共同對抗「全球惡霸」。

    納達里還說道，相關任務包括收集安全資料及執行巡邏，「考量那些請求加入者的年紀，我們目前已經把最低年齡下調到12歲，因為12歲至13歲孩子也想參與」。

    波斯語衛星電視台「伊朗國際」（Iran International）報導，伊朗曾簽署聯合國兒童權利公約（Convention on the Rights of the Child），承諾禁止孩童參與軍事活動。

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