中東戰雲密布 教宗罕見嚴詞：任何戰爭皆不能假借天主之名

教宗良十四世在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行的聖枝主日彌撒中向信眾致意。（歐新社）

在美國與以色列對伊朗的戰爭進入第二個月之際，羅馬天主教教宗良十四世今天發表異常嚴厲的談話。他表示，戰爭發動者雙手沾滿鮮血，天主不會聆聽他們的祈禱，不應以祂之名合理化戰爭。

路透社報導，良十四世（Pope Leo）是首位美籍教宗。他於今天聖枝主日（Palm Sunday）在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）對數萬名群眾發表演說時指出，不能利用耶穌來合理化任何戰爭。

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良十四世告訴群眾：「這就是我們的天主：耶穌，和平之王；祂拒絕戰爭，任何人都不得利用祂來合理化戰爭。」

他引用聖經經文提及：「（耶穌）不聽戰爭發動者的祈禱，而是拒絕這些祈禱，說『就算你們多多祈禱，我也不聽；你們的手沾滿了血』。」

良十四世並未具體點名任何世界領袖，但他近幾週一直對伊朗戰爭的批評愈發嚴厲。良十四世以謹言慎行著稱，曾多次呼籲立即停火。

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合空襲後，引發持續擴大的戰爭，部分美國官員曾援引基督教用語為戰爭辯護。

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