伊朗點名中東美國校園 德州農工、紐約大學師生被警告遠離1公里

德州農工大學在卡達首都杜哈的分校。該校為美國大學在中東設立的海外校區之一。（圖擷取自Texas A&M University官網）

伊朗革命衛隊（IRGC）29日點名中東地區的美國大學為打擊目標，建議師生及周邊居民保持1公里安全距離。這項威脅之所以引發恐慌，不是因為德黑蘭的口頭恫嚇，而是巴林工業設施已通報遭襲，顯示攻擊範圍正向校園外溢。

根據《法新社》報導，伊朗革命衛隊發表聲明，要求美國政府必須在德黑蘭時間3月30日中午12點前，發布官方聲明譴責美以聯軍對伊朗大學的轟炸。聲明中進一步提出警告，建議中東地區美國校園的員工、教授與學生，以及周邊居民，請至少與校園保持1公里以上的距離。

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目前包括卡達的德州農工大學（Texas A&M University）以及阿拉伯聯合大公國（UAE）的紐約大學（NYU）等，在中東地區皆設有海外分校，可能面臨潛在風險。這項威脅出現的同時，巴林境內也傳出戰火。

根據《路透》報導，巴林官方證實大型鋁業公司「巴林鋁業」（Alba）設施已遭攻擊，造成兩人輕傷；伊朗革命衛隊隨後聲稱對此負責，表示此舉是為了回應伊朗兩座鋼鐵廠日前遭到的空襲。巴林官方通訊社表示，目前正針對設施受損情形進行評估。

這波報復浪潮源於27日晚間，德黑蘭包括伊朗科學技術大學（IUST）在內的多處目標遭美以聯軍空襲。隨後，伊朗展開連鎖回應，並將威脅範圍延伸至民間與教育單位。

根據報導，隨著伊朗已對區域工業設施展開實體打擊，雙方原本默認的攻擊邊界正隨著報復螺旋擴大，目標也從工廠進一步延伸至教育單位。

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