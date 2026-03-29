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    英國驚傳汽車衝撞！「多人倒地浴血」目擊者：宛如屠殺

    2026/03/29 14:26 即時新聞／綜合報導
    英國中部城市德比驚傳汽車衝撞事故，造成多人受傷。（擷取自Derbyshire Constabulary﻿/臉書）

    英國中部城市德比驚傳汽車衝撞事故，造成多人受傷。（擷取自Derbyshire Constabulary﻿/臉書）

    英國德比市（Derby）驚傳恐怖汽車衝撞事件，一輛黑色轎車在鬧區高速衝撞多名行人，目擊者形容現場宛如「血腥屠殺」，多人浴血倒臥在地。警方隨後逮捕一名30多歲男性駕駛，目前正深入調查其犯案動機。

    綜合外媒報導，事件發生於當地時間28日晚上9時30分（台灣時間29日5時30分），當時正值週末夜生活尖峰，弗萊爾門（Friar Gate）附近聚集許多學生與當地居民，沒想到黑色轎車突然衝入人群，造成多人受傷，部分傷勢極其嚴重。救護人員獲報後迅速封鎖現場並將傷者送醫，但並未說明受傷人數；警方也隨即攔截涉案車輛並將嫌犯拘留。

    目擊者驚魂未定地表示，事發瞬間混亂不堪，街道上隨處可見受傷倒地、渾身是血的民眾，「場面極其恐怖，就像血腥恐怖片」。原本繁華忙碌的街道在午夜後陷入一片死寂，路面上仍殘留車輛碎片，許多當地居民在驚嚇中相擁哭泣，無法相信如此慘劇會發生在生活周遭。

    德比警方在聲明中呼籲民眾保持冷靜，強調「雖然此事引發不安，但目前認為已無持續性的公共安全威脅。」並已封鎖弗萊爾門部分路段進行現場蒐證與調查，該路段預計將關閉一段時間。

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