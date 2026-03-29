川普首度承認曾聽CIA簡報 談伊朗新領袖性向：很多人在說

伊朗新最高領袖穆吉塔巴（中）。（路透資料照）

美國總統川普日前在《福斯新聞》（Fox News）專訪中，首度親口證實曾聽取中央情報局（CIA）關於伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）涉及其性向說法的相關簡報。與先前僅為媒體報導不同，這是川普首度在公開訪問中確認曾聽過相關說法，並對此回應稱「很多人都在說這件事」。

根據《以色列時報》報導，川普接受專訪時，被問及CIA是否真的告知他穆吉塔巴是同性戀。川普明確表示：「他們確實說過，但我不知道是不是只有他們。」川普隨後補充稱，他認為「很多人都在說這件事」，並指出這類傳聞可能對其在伊朗國內的形象造成影響。

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這項驚人傳聞最早於3月中旬由《紐約郵報》披露，當時僅稱川普在聽取簡報時「當場大笑」，並未獲得白宮正面回應。如今川普親自證實曾接獲此類情報。相關報導稱，有情報來源指稱關於穆吉塔巴性向的說法曾在情報圈流傳，但目前該說法仍屬於未經證實的傳聞。

轉批挺巴團體 稱性少數在那會遭處決

川普在訪談中隨即將話題轉向批評支持巴勒斯坦的西方團體。他直言，看到「同志支持巴勒斯坦」等口號時感到荒謬，因為在當地的極端體制下，同性戀者往往面臨慘無人道的處決。川普藉此質疑這些團體根本不了解當地的現實環境，同時也藉由該爭議說法強化其對伊朗現任政權的負面定位。

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