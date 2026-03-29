華郵：人權報告揭美以空襲逾3週　伊朗平民近1500死

一份由多個人權團體組成的聯盟所發布的報告指出，美國與以色列2月28日對伊朗開戰以來的空襲殃及學校、醫院及其他非軍事設施，已造成伊朗平民近1500人喪生。

華盛頓郵報指出，在這份堪稱目前對伊朗戰事平民死傷估計最全面的報告裡，研究人員記錄到自2月28日至3月23日共有平民1443死，其中至少217人為兒童。報告稱數字是「經核實後的最起碼人數」，並指隨評估與空襲持續，數字勢必還會上升。報告未具體分每起攻擊究竟是美軍還是以軍所為。

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報告指從美國官員的公開發言可看出，美國並未完全遵守將平民傷害降至最低的法律要求；批評人士也指控以色列無視保護戰區平民的國際法，尤其在加薩與黎巴嫩地區。

報告認為，造成平民死亡的主因包括：過時或缺陷情報所致的目標判定與識別錯誤、在人口稠密城市地區使用爆炸物，以及針對同時具軍民兩用的基礎設施（包括交通與能源系統）攻擊。

人權專家指出，攻擊民用基礎設施違反武裝衝突法。然而美國總統川普日前曾揚言摧毀伊朗發電設施，藉此施壓德黑蘭重開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。海峽停擺已重創全球石油市場，並導致包括美國在內各國汽油價格大幅上升。

報告發現，自戰事爆發後已有40多間伊朗學校在攻擊中受損，包含一起開戰之初疑因目標錯判而遭擊中的伊朗南部一所女校，當時造成至少168名兒童死亡、110名平民受傷。若調查最終確認美軍需負責，將成自1991年以來美軍單次攻擊所釀平民死亡最多的一次事件。

參與這份報告者包含伊朗人權行動者（HRAI）、總部設於英國的非營利組織Airwars（致力於透過公開資料追蹤平民傷亡），以及人道保護團體「衝突下平民研究中心」（CIVIC）。在華府與荷蘭都設有機構的HRAI是研究伊朗境內疑似人權侵害事件的獨立機構，靠它們在伊朗境內運作數十年的網絡蒐集證據。

報告中說「在人口稠密地區的空襲造成人員死難驟增、流離失所及關鍵基礎設施受損；與此同時，伊朗國內鎮壓加劇也進一步讓民眾行動、通訊和尋求醫療與安全能力受限」「美國與以色列所建構的敘事，將傷害描述為個案或合理化事件，掩蓋對平民的累積性衝擊」。

報告指出，伊朗大多數平民死亡的攻擊發生在首都德黑蘭及其周邊地區。迄今為止平民死傷最嚴重的一天是3月9日，當天發生400起空襲，造成平民262死，包括一次對德黑蘭東部一棟公寓的攻擊。

報告記錄一名31歲的受訪母親說：「我的孩子們躲在桌子底下。我不知道該怎麼跟他們說。你無法向一個7歲孩子解釋，為什麼他們城市的天空會突然被照亮，接著就傳來爆炸聲。」（編譯：陳亦偉）1150329

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