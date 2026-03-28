伊朗安全部隊補新血 招募12歲童投入戰時任務

站在車頂戒備的伊朗安全部隊。（歐新社檔案照）

美國和以色列對伊朗展開聯合軍事行動後，伊朗首都德黑蘭廣設民兵檢查哨，加強控制國內情勢。掌握權力的伊斯蘭革命衛隊，近日公開招募年紀最小僅12歲的新血，在這些檢查哨值勤或投入其他戰時任務。

《法新社》報導，革命衛隊官員納達里（Rahim Nadali）26日向國營電視台表示，當局最近展開招募行動，鼓勵民眾加入安全部隊，並且由於「非常多年輕人和青少年想加入」，因此，將招募年齡下限降低到12歲。

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他說，現在小至12歲者可報名加入，協助革命衛隊和其附屬志願青年民兵組織「巴斯杰」（Basij），任務包括「蒐集安全情報和巡邏」，以及進行夜間車隊編組等。

德黑蘭居民向法新社透露，開戰後，該市內廣設檢查哨，有的由身穿便服、拿著機槍的青少年駐守。一名居民說，「配備重型武器的軍用小卡車封鎖道路，搜查往來車輛，通過哨站後，才100公尺又會有幾輛搭著私家車的青少年，拿著烏茲（衝鋒槍）再度攔下行經的車輛」。

居民也說，一旦有飛彈擊中某處，周邊區域會立刻被封鎖，未受過專業訓練的一群青少年拿著步槍，高聲向民眾下指令，並且經常對空鳴槍示警。

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