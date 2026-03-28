提升不對稱戰力！俄羅斯正向伊朗提供「升級版」無人機

俄羅斯在侵略烏克蘭戰爭中使用的「見證者」無人機。（美聯社檔案照）

繼日前傳出，俄羅斯提供伊朗情報支援後，要求匿名的美國和歐洲官員透露，俄羅斯也正向伊朗運送一批無人機，包括俄國侵略烏克蘭時，德黑蘭提供莫斯科的無人機升級版。

《美聯社》27日報導，歐洲情報官員向美聯社表示，俄、伊官員這個月已針對俄國向伊朗運送無人機事宜，進行「非常活躍」的討論，並且有一批正在運送中；一名美國國防官員說，目前還不清楚這批運送中的無人機，是單次援助，還是一系列援助的一部分。美歐官員也都無法確認交付或者已經送出的數量。

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歐洲官員表示，兩列俄國宣稱載運人道援助物資的車隊，已從俄國出發，經亞塞拜然前往伊朗，其中有可能包括無人機。另一名歐洲官員說，若是以卡車運送，數量可能不多，不會對戰爭結果有重大影響，大多是象徵性行動，展現莫斯科與伊朗的關係。

俄國駐亞塞拜然大使館27日表示，7輛卡車載著150噸糧食等援助品，已經進入伊朗北部的阿斯塔拉（Astara）；俄國緊急事務部則說，313噸醫療用品也已經透過鐵路運到該城。

伊朗自有其國產「見證者」系列無人機庫存。俄羅斯在侵略烏克蘭的戰爭中，獲得伊朗提供這款無人機，並加以改良導航能力、抗干擾系統等。

除了軍事裝備，英國最新國防情報評估指出，幾乎可以肯定，在這場戰爭爆發前，俄國已在向伊朗提供無人機和電子戰相關訓練和情報。同時，伊朗也「相當慷慨地」與俄方共享情資，歐洲官員說，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以軍擊斃的消息曝光前，俄國就已經先一步獲知。

美國國防官員指出，俄國每送交伊朗的一項彈藥裝備，就意味著莫斯科少一項可用於烏克蘭戰場的武器，因此，提供伊朗先進無人機的動機不明，其提供的版本也還不明，不過，由於在烏國前線的俄軍近期被切斷「星鏈」（Starlink）衛星通訊，莫斯科或許是將難以在烏國使用、具備星鏈通訊能力版本的無人機，提供給伊朗。

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