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    首頁 > 國際

    搶修火災損傷！美最先進航艦「福特號」抵克羅埃西亞

    2026/03/28 20:35 即時新聞／綜合報導
    美國最先進的核動力航艦「福特號」，抵達克羅埃西亞斯普利特港，將進行維修與保養。（美聯社）

    美國最先進的核動力航艦「福特號」，抵達克羅埃西亞斯普利特港，將進行維修與保養。（美聯社）

    美國最新、最先進的核動力航艦「福特號」今日抵達北約盟友克羅埃西亞的斯普利特港（Split），進行維修與保養。該艦日前在執行針對伊朗的「史詩憤怒行動」時，艦內洗衣房發生非戰鬥性火災，造成多名官兵受傷及大量艙房損毀。

    據《路透》報導，這艘耗資巨額打造的先進航艦在執行「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）期間，曾於3月12日傳出意外。當時艦上主洗衣房發生意外火災，火勢持續數小時才受控。美國官員證實，事故造成3名海軍士兵受傷，另有近200人因吸入濃煙接受治療，火災更直接波及約100個士兵床位。

    除了火災修復，排水系統故障也是此次維修重點。這艘排水量達10萬噸的巨艦，在為期9個月的部署中，頻繁受到管路問題困擾，導致艦上近650個馬桶多次出現阻塞。

    「福特號」身為美軍新一代「福特級」首艦，艦上搭載超過五千名官兵以及包含F-18「超級大黃蜂」在內等75架以上各型戰機，並配置最尖端的雷達導航系統。儘管該艦在近期美、以對伊朗的軍事行動中扮演核心角色，但接連發生的火災與設備故障問題，迫使這座海上巨無霸必須暫離前線，在斯普利特港進行關鍵的修繕與維護作業，以恢復戰鬥效能。

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