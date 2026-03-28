教宗良十四世訪避稅天堂摩納哥 批貧富差距擴大

教宗良十四世今天前往摩納哥進訪問。 （AFP）

教宗良十四世今天前往摩納哥進行一日訪問，他呼籲當地民眾分享財富、幫助弱勢貧困者，並批評貧富差距日益擴大。摩納哥以億萬富豪及豪華遊艇雲集聞名，也被視為避稅天堂。

路透社報導，70歲的教宗良十四世（Pope Leo XIV）告訴摩納哥王室及民眾：「在上帝眼中，沒有什麼是白白領受的！每一份交託在我們手中的良善…都蘊含不該私藏、應與人分享的內在需求，從而使每個人的生活變得更美好。」

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他還談到：「不公正的權力結構與罪惡體制，在貧富之間、特權階級與被遺棄者之間、友敵之間掘出難以逾越的鴻溝。」

良十四世是近5個世紀來首位造訪摩納哥的教宗。他從梵蒂岡搭乘直升機飛行約90分鐘抵達這個城邦國家，首先會晤國家元首亞伯特二世親王（Prince Albert II），他也是已故好萊塢影星葛麗絲凱莉（Grace Kelly）之子。

位於蔚藍海岸（French Riviera）的摩納哥是全球面積第2小的國家，僅次於梵蒂岡，也是少數仍奉天主教為國教的國家之一，同時擁有全球最高的億萬富翁人口密度。

良十四世在亞伯特二世的王宮發表演說時，呼籲摩納哥民眾「將你們的富裕用於促進法律與正義」。

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