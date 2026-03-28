中菲軍艦3天前又險碰撞 南海問題磋商會議在中國泉州登場

菲律賓海軍登陸艦班蓋特號（BRP Benguet，LS-507）在中業島（菲稱Pag-asa Island）附近執行合法任務時，遭遇中國海軍飛彈護衛艦。（擷取自菲律賓西軍區指揮部WESCOM臉書）

中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第11次會議今天在中國福建省泉州市登場，據中方發布，雙方就南海形勢「坦誠、建設性地交換了意見」，同意加強涉海溝通對話，妥善管控海上局勢。3天前，中菲軍艦在南海再度險些碰撞。

據中國外交部發布，中國外交部副部長孫衛東與菲律賓外交部助理部長、東協事務高官李奧．林（Leo Herrera Lim）在福建泉州共同主持召開「中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）」第11次會議。

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中方通稿稱，雙方就南海形勢坦誠、建設性地交換了意見。中方就「菲方近期涉海侵權挑釁和煽宣炒作」提出嚴正交涉，要求菲方言行一致，切實回到透過對話協商處理涉海問題的正確軌道，為穩定雙邊關係營造有利條件和氛圍。

據發布，雙方探討了海上執法、海洋科技等領域合作，並「取得積極進展」，同意「加強涉海溝通對話，妥善管控海上局勢」，穩步深化各領域務實合作，並與其他東南亞國協國家一道，全面有效落實「南海各方行為宣言」，加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。

至截稿，菲律賓外交部尚未發布會後新聞稿。

3月25日，中菲軍艦再度於南海主權爭議海域危險接近，險些碰撞。

菲律賓西軍區指揮部（WESCOM）26日發表聲明稱，菲律賓海軍登陸艦班蓋特號（BRP Benguet，LS-507）在中業島（菲稱Pag-asa Island）附近執行合法任務時，遭遇中國海軍飛彈護衛艦，該艦採取了不安全且不專業的動作，以危險的近距離接近並超越班蓋特號。

聲明說，這種危險的動作具有挑釁性，明顯違反了「海上避碰規則國際公約」（COLREGs）。

對此，共軍南部戰區27日通報稱，3月25日，中國人民解放軍海軍532艦（荊州號飛彈護衛艦）在南沙島渚碧礁附近「管轄海域」例行展開巡航活動，中方艦艇發現菲方艦艇後，對其喊話提醒。菲507號艦不顧中方反覆喊話提醒，在中方532艦左舷持續向右調整航向航行，蓄意向右轉向，危險接近中方532艦，干擾正常巡航活動。

共軍南部戰區新聞發言人翟士臣稱，中方532艦採取專業、規範操作，有效規避意外事件發生。菲方艦艇操作不安全、不專業，極易引發海上意外事件。不僅如此，菲方還反咬一口，誣稱中方艦艇「危險接近」。中方正告菲方嚴格管控海空兵力活動，立即停止挑釁冒險行為和抹黑炒作。

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