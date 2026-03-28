為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哪個螞蟻人幹的？逾41萬條、12噸KitKat巧克力在歐洲配送被竊

    2026/03/28 19:22 編譯張沛元／綜合報導
    1輛載運41萬多條「奇巧」巧克力的卡車，在今年復活節前夕連貨帶車失竊。（記者張沛元攝）

    1輛載運41萬多條「奇巧」巧克力的卡車，在今年復活節前夕連貨帶車失竊。（記者張沛元攝）

    瑞士食品大廠雀巢公司（Nestle）旗下KitKat（奇巧）巧克力日前在歐洲發生重大竊案，超過41萬條巧克力在運送途中連貨帶車不翼而飛；KitKat警告，此案恐導致部分商家在復活節前夕KitKat大缺貨。

    KitKat在28日透過聲明證實，1輛載有41萬3793條KitKat新品巧克力的卡車，上週在歐洲運輸途中被竊；這批貨重約12公噸，在從生產地運往分銷點的途中消失。

    KitKat發言人引用其廣告詞「休息一下，來個KitKat」（Have a Break, Have a KitKat）說，他們一直鼓勵人們休息一下來個KitKat，「但竊賊看似也太聽話了」，居然偷走超過12噸的巧克力。

    KitKat警告，此案恐導致市面上的KitKat巧克力缺貨，並坦承「不幸的是，消費者怕是難以在復活節前買到其所喜愛的巧克力。」今年的復活節是4月5日，該節日專屬應景裝飾復活節彩蛋，近年來多改為巧克力版彩蛋，進而帶動巧克力銷量。

    根據了解，這輛失竊卡車當時已離開義大利中部，正在前往波蘭途中，原定在沿途各國卸貨分發巧克力。KitKat並未明確指出竊案發生地點，僅稱「該車及其貨物依然下落不明」，以及「調查正在進行中」，該公司「正與當地政府與供應鏈夥伴密切合作」。

    KitKat還警告，失竊的巧克力「可能流入歐洲各地的非正式銷售管道」；由於每條巧克力上都有其獨特批號，KitKat稱可透過掃描批號來追蹤這批失竊巧克力的下落；一旦掃描到失竊批號的巧克力，KitKat會指示該如何與之聯繫與提供證據。

    2025年4月2日，義大利那不勒斯1家巧克力工廠展示1枚重達350公斤巨型復活節巧克力彩蛋。（路透）

    2025年4月2日，義大利那不勒斯1家巧克力工廠展示1枚重達350公斤巨型復活節巧克力彩蛋。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播