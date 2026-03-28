哪個螞蟻人幹的？逾41萬條、12噸KitKat巧克力在歐洲配送被竊

1輛載運41萬多條「奇巧」巧克力的卡車，在今年復活節前夕連貨帶車失竊。（記者張沛元攝）

瑞士食品大廠雀巢公司（Nestle）旗下KitKat（奇巧）巧克力日前在歐洲發生重大竊案，超過41萬條巧克力在運送途中連貨帶車不翼而飛；KitKat警告，此案恐導致部分商家在復活節前夕KitKat大缺貨。

KitKat在28日透過聲明證實，1輛載有41萬3793條KitKat新品巧克力的卡車，上週在歐洲運輸途中被竊；這批貨重約12公噸，在從生產地運往分銷點的途中消失。

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KitKat發言人引用其廣告詞「休息一下，來個KitKat」（Have a Break, Have a KitKat）說，他們一直鼓勵人們休息一下來個KitKat，「但竊賊看似也太聽話了」，居然偷走超過12噸的巧克力。

KitKat警告，此案恐導致市面上的KitKat巧克力缺貨，並坦承「不幸的是，消費者怕是難以在復活節前買到其所喜愛的巧克力。」今年的復活節是4月5日，該節日專屬應景裝飾復活節彩蛋，近年來多改為巧克力版彩蛋，進而帶動巧克力銷量。

根據了解，這輛失竊卡車當時已離開義大利中部，正在前往波蘭途中，原定在沿途各國卸貨分發巧克力。KitKat並未明確指出竊案發生地點，僅稱「該車及其貨物依然下落不明」，以及「調查正在進行中」，該公司「正與當地政府與供應鏈夥伴密切合作」。

KitKat還警告，失竊的巧克力「可能流入歐洲各地的非正式銷售管道」；由於每條巧克力上都有其獨特批號，KitKat稱可透過掃描批號來追蹤這批失竊巧克力的下落；一旦掃描到失竊批號的巧克力，KitKat會指示該如何與之聯繫與提供證據。

2025年4月2日，義大利那不勒斯1家巧克力工廠展示1枚重達350公斤巨型復活節巧克力彩蛋。（路透）

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