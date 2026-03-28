恐成活靶！美若派地面部隊打伊朗 退將警告代價極高

美國總統川普（左）和戰爭部漲赫格塞斯（右）正在權衡向伊朗展開地面軍事行動。（歐新社）

猛烈空襲無法迫使伊朗伊斯蘭革命衛隊屈服，美國總統川普計畫派遣多達5000名地面部隊，甚至可能部署超過1.7萬名地面部隊，以奪取伊朗濃縮鈾庫存、控制攸關荷姆茲海峽順利開放與否的伊朗石油出口樞紐哈格島等地。然而，美軍退將警告，地面行動將大幅升高衝突，可能造成美軍傷亡慘重。

《美國廣播公司新聞》（ABC News）27日報導，一位美國官員透露，美國陸軍第82空降師約1500名傘兵正在準備部署，而駐紮日本的陸戰隊正趕往中東，未來幾週還有來自加州的更多陸戰隊員可能跟進。《華爾街日報》也提到，除了約5000名陸戰隊員和近2000名82空降師傘兵外，五角大廈還考慮向中東增派1萬名地面部隊，包括步兵、裝甲車和後勤支援力量等。

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美軍首要目標推測是佔領哈格島，此舉將對伊朗經濟造成重大打擊，削弱德黑蘭最重要的收入來源之一，切斷其發動經濟戰的關鍵手段。此舉也符合荷姆茲海峽的戰略重要性，荷姆茲海峽是全球約20％石油供應的必經海路，但現在遭德黑蘭切斷，導致油價飆漲。然而，哈格島面積較小、僅曼哈頓3分之1，是一塊相對狹小且缺乏屏障的陸地，一旦美軍佔領，非常容易受到來自伊朗本土的火力打擊。

美軍退役將領和專家分析，奪取哈格島需要執行一場高度複雜的突擊行動，其中之一是由82空降師傘兵直接空降，但82空降師自美軍1989年侵巴拿馬後就不曾執行「實戰空降」行動，儘管仍頻繁進行相關訓練。陸戰隊也可發動兩棲登陸，但這會讓部隊在穿越海峽時完全暴露在敵火之下。利用直升機進行機降則是另一種途徑，但風險仍高，尤其在缺乏制空權的敵對空域中。

這批陸戰隊與陸軍部隊可以支援特種作戰部隊，但目前正在部署的部隊多屬「輕步兵」，缺乏支撐持續地面攻勢的大型裝甲車，包含坦克。此外，為這些部隊提供食物、水、彈藥及其他必需品，將是嚴峻的後勤挑戰。如果沒有這些資源，任何向伊朗本土推進的行動都將異常艱難，極可能伴隨重大傷亡，可能需要投入規模更龐大的兵力。

另一個潛在軍事目標則是伊朗境內核設施，包括美軍去年空襲的3個地點，目的是挖掘埋在廢墟下、用於製造核武的970磅高濃縮鈾及其他核武材料。曾任美國陸軍部長的沃穆思（Christine Wormuth）直言此舉「極度複雜、風險極高」，尤其許多核設施位於深入內陸數百英里處，這是巨大的後勤挑戰，需要美軍長期大規模駐紮，還需要大量的工程支援，包含重型機具等，以及規模龐大的安全部隊，長此以往將是一筆鉅額開銷。

美軍也可以將目標對準荷姆茲海峽「肘部」周圍的島嶼，包括阿布穆薩島、大通布島和小通布島，更容易重新開放海峽。在這些島上，美軍可以協助保護商船免受伊朗飛彈和無人機攻擊，並對伊朗本土發動陸基打擊。然而，抵達這些島嶼並非易事，美軍艦艇必須穿過海峽窄而淺的水域，恐遭伊朗軍隊飛彈和無人機襲擊，也可能誤觸水雷。

美國退役海軍少將蒙哥馬利警告，美軍登陸哈格島可能成為活靶，「那將成為一個（伊朗）殺害成群美國人的機會」。前中央司令部海軍司令米勒（John Miller）也說，1.7萬兵力不足以長期守住任何地點，尤其在遭受砲火猛攻的情況下。不過，前中央司令部司令沃特爾強調，部署部隊的另一功用是施壓，「營造一種戰略氛圍，表明我們對此事非常認真，而且（川普）總統還有多種選項」。

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