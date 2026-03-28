每人限帶2行動電源、機上禁充電 國際民航組織新規即日生效

國際民航組織（ICAO）對搭機攜帶行動電源祭出限制措施。示意圖。（彭博檔案照）

聯合國民航主管機關對搭機攜帶鋰電池行動電源，祭出新的限制措施，每名旅客最多攜帶兩個行動電源，並且禁止在飛行途中為行動電源充電。這項新規已於27日起生效。

《路透》27日報導，國際民航組織（ICAO）27日發布聲明，宣佈這些新的限制，並於27日起生效。根據該組織聲明內容，這些措施旨在處理新興風險的措施，強化旅客和航空公司安全，不過，機組人員仍可根據航空公司的作業需求，繼續攜帶並使用行動電源。

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總部設於加拿大蒙特婁的國際民航組織，負責制定全球航空作業標準，其新規定多經由193個會員國批准後實施，不過，這次新規定是立即生效。

去年南韓釜山航空一架班機在釜山金海機場起飛前，機尾突然起火，全機176人緊急疏散，7人受傷，南韓政府初步調查顯示，事故原因很可能是行動電源短路自燃。之後，包括漢莎航空集團（Lufthansa Group）和南韓等多家航空公司，已陸續對行動電源祭出限制措施。

漢莎集團1月宣佈的新規，禁止在飛行中使用行動電源或者為行動電源充電，每名旅客最多可攜帶兩個行動電源。美國聯邦航空總署（FAA）尚未就此事發表評論。

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