中國跨境鎮壓！史丹佛女大生眾院作證 揭遭疑似中共特務跟騷

美國史丹佛大學大三學生Elsa Johnson在美國聯邦眾議院作證，說明她如何成為疑似中國「跨境鎮壓」行動目標。（擷取自X平台影片）

美國史丹佛大學一名女學生在聯邦眾議院委員會的聽證會上揭露，她遭疑似中國共產黨特工跟蹤的經歷，對方甚至提及她的母親、要求她刪除手機內的資料，還打大量電話騷擾她。

《紐約郵報》（New York Post）報導，主修東亞研究的史丹佛大學（Stanford University）大三學生強生（Elsa Johnson）本月26日在美國聯邦眾議院教育與勞動力委員會（House Committee on Education and the Workforce）作證，說明她如何成為疑似中國「跨國鎮壓」行動的目標，並抨擊校方處理態度消極。

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身兼學生報《史丹佛評論》（Stanford Review）總編的強生表示：「我今天在此作證，是因為我在史丹佛進行研究期間，成為疑似中國共產黨特務的鎖定目標。」

強生指出，相關監控行動始於她大一春季，當時她在胡佛研究所（Hoover Institution）從事「中國產業及軍事戰略」相關研究。

不久後，一名自稱查爾斯．陳（Charles Chen，音譯）的男子透過社群媒體連繫她，表示願意資助她去中國旅遊，並試圖打探她的個人背景。

她回憶道：「他後來還用中文在我的Instagram貼文底下留言，要求我刪除我們對話的截圖。我不知道他如何得知我有這些截圖。」

查爾斯．陳的個人檔案放有史丹佛校園的照片，讓她一開始以為他與這所頂尖大學有關，但美國聯邦調查局（FBI）確認他其實和史丹佛並無關聯。

強生認為查爾斯．陳代表中國國家安全部行事，自2020年以來他至少已鎖定10名女學生。

她進一步針對疑似中國間諜活動展開調查報導，但情況隨之惡化。

她說：「我開始接到恐嚇電話，來電者會在通話中切換成中文，有一次甚至提到我的母親。我也收到帶有威脅性的詐騙電郵，試圖說服我撤下相關報導。」

「FBI去年秋天通知我，中共特務在史丹佛校園對我進行實體監控，我的家人同樣受到監視。」

強生最近一次接到疑似中共特工的電話是在上週。

強生並抨擊校方未協助她應對這起疑似外國間諜事件，她當時身為大一新生，卻必須在缺乏校方支援下應對外國情報機構。

最終是在校內獨立運作的保守派智庫胡佛研究所提供協助，讓她聯絡到FBI。

史丹佛校方發言人則告訴紐約郵報，校方「高度重視任何疑似不當外國勢力介入校園的指控」，且已有完善政策及程序保護學生。

Meet @ElsaJohnson, an American undergraduate junior at Stanford University who faced transnational repression （as well as her family!） from the Chinese Communist Party including online and physical surveillance on campus.



Our universities have become soft targets for foreign… pic.twitter.com/pOc5GuJrND — Rep. Elise Stefanik （@RepStefanik） March 26, 2026

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