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    中國跨境鎮壓！史丹佛女大生眾院作證 揭遭疑似中共特務跟騷

    2026/03/28 21:19 中央社
    美國史丹佛大學大三學生Elsa Johnson在美國聯邦眾議院作證，說明她如何成為疑似中國「跨境鎮壓」行動目標。（擷取自X平台影片）

    美國史丹佛大學大三學生Elsa Johnson在美國聯邦眾議院作證，說明她如何成為疑似中國「跨境鎮壓」行動目標。（擷取自X平台影片）

    美國史丹佛大學一名女學生在聯邦眾議院委員會的聽證會上揭露，她遭疑似中國共產黨特工跟蹤的經歷，對方甚至提及她的母親、要求她刪除手機內的資料，還打大量電話騷擾她。

    《紐約郵報》（New York Post）報導，主修東亞研究的史丹佛大學（Stanford University）大三學生強生（Elsa Johnson）本月26日在美國聯邦眾議院教育與勞動力委員會（House Committee on Education and the Workforce）作證，說明她如何成為疑似中國「跨國鎮壓」行動的目標，並抨擊校方處理態度消極。

    身兼學生報《史丹佛評論》（Stanford Review）總編的強生表示：「我今天在此作證，是因為我在史丹佛進行研究期間，成為疑似中國共產黨特務的鎖定目標。」

    強生指出，相關監控行動始於她大一春季，當時她在胡佛研究所（Hoover Institution）從事「中國產業及軍事戰略」相關研究。

    不久後，一名自稱查爾斯．陳（Charles Chen，音譯）的男子透過社群媒體連繫她，表示願意資助她去中國旅遊，並試圖打探她的個人背景。

    她回憶道：「他後來還用中文在我的Instagram貼文底下留言，要求我刪除我們對話的截圖。我不知道他如何得知我有這些截圖。」

    查爾斯．陳的個人檔案放有史丹佛校園的照片，讓她一開始以為他與這所頂尖大學有關，但美國聯邦調查局（FBI）確認他其實和史丹佛並無關聯。

    強生認為查爾斯．陳代表中國國家安全部行事，自2020年以來他至少已鎖定10名女學生。

    她進一步針對疑似中國間諜活動展開調查報導，但情況隨之惡化。

    她說：「我開始接到恐嚇電話，來電者會在通話中切換成中文，有一次甚至提到我的母親。我也收到帶有威脅性的詐騙電郵，試圖說服我撤下相關報導。」

    「FBI去年秋天通知我，中共特務在史丹佛校園對我進行實體監控，我的家人同樣受到監視。」

    強生最近一次接到疑似中共特工的電話是在上週。

    強生並抨擊校方未協助她應對這起疑似外國間諜事件，她當時身為大一新生，卻必須在缺乏校方支援下應對外國情報機構。

    最終是在校內獨立運作的保守派智庫胡佛研究所提供協助，讓她聯絡到FBI。

    史丹佛校方發言人則告訴紐約郵報，校方「高度重視任何疑似不當外國勢力介入校園的指控」，且已有完善政策及程序保護學生。

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