東南亞首例！印尼對16歲以下青少年實施社媒禁令

印尼28日起針對16歲以下兒童及青少年，使用社群平台設下限制。（路透）

隨著世界各國政府採取更強硬的措施，來限制有害的網路內容，印尼28日起也對16歲以下青少年的社群媒體帳號實施限制，成為東南亞首個採取全國性限制措施的國家。

《彭博》報導，印尼這項政策受到澳洲具有里程碑意義的限制措施影響，標誌著這個世界第四人口大國，迄今為止在監管未成年人使用數位平台方面採取的最積極舉措之一。在印尼，社群媒體已深深融入人們日常生活，全國約有7000萬16歲以下的人口，因此，網路霸凌、色情、網路詐騙和沉迷於電子產品等問題，日益令人擔憂。

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新規定並非徹底禁止所有青少年帳戶，而是被認定為「高風險」的平台，包括YouTube、TikTok（抖音國際版）、Instagram、Facebook（臉書）、Ｘ和遊戲平台Roblox等，必須阻止16歲以下用戶訪問，包括刪除或停用帳戶。

一些風險較低的服務，仍可供低齡青少年使用，但須採取更嚴格的安全措施，例如預設高隱私等級、啟用家長監護，以及限制位置追蹤和使用者大頭貼等。

印尼通訊和數位事務部長哈菲德（Meutya Hafid）在聲明中表示，截至27日稍晚，Ｘ、Bigo Live、TikTok和 Roblox等平台，已做出或宣布做出調整，以符合新政策。她表示，TikTok計畫逐步停用16歲以下用戶的帳戶，而Roblox正在調整針對13歲以下用戶的功能。

Ｘ已表示，將把最低用戶年齡提高到16歲，而Roblox也表示，計畫在印尼為16歲以下玩家，引入額外的內容和通訊控制措施。

YouTube印尼分公司27日表示，他們支持新規中，基於風險的自我評估方法，「而不是一刀切的禁令」。

臉書母公司Meta表示，他們支持新規「確實可行的措施」，並將繼續與通訊部就其旗下臉書，和Instagram的相關事宜進行磋商。Meta補充說，自去年相關規定通過以來，已將數千萬印尼青少年在臉書，和Instagram上的帳戶設定為「青少年帳戶」，該公司認為這「在監管下能提供低風險體驗」。

印尼政府在推動這些限制措施時，援引對兒童廣泛接觸有害內容的擔憂。聯合國支持的一項2023年研究發現，約一半的印尼未成年人，在社群媒體上接觸過性圖像，近一半的人表示曾遭受網路霸凌，這些數據在關於加強監管的討論中經常被提及。

領導政府推動這項政策的哈菲德告訴《彭博》，所有在印尼營運的數位平台，都必須符合新標準，「保護兒童是共同的責任，遵守規定對於在印尼的數位生態系統中運作至關重要」。不遵守規定的公司將面臨制裁，包括在印尼的存取權限可能受到限制。

印尼的這項規定效仿澳洲的年齡限制。澳洲的社群平台年齡限制於去年12月生效，要求社群平台禁止16歲以下用戶使用，否則將面臨最高4950萬澳幣（約10.9億台幣）罰款。丹麥、巴西和其他一些國家的政策制定者也在採取行動，限制大型科技公司的運作，馬來西亞也有相關計畫。

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